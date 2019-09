Ødegaard ned etter nesestyver da tabelltoppen glapp

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

58 minutter var passert da Fernando rev ned Ødegaard. Brasilianerens venstrearm deiset inn i ansiktet til nordmannen. 20-åringen gikk i bakken og holdt hendene opp mot ansiktet. Dommer Alberola Rojas blåste i fløyta og var raskt oppe med det gule kortet.

– Et soleklart frispark og gult kort, sa TV 2-ekspert Nils Johan Semb.

Ødegaard slo en målgivende pasning rett før slutt, men klarte ikke å stoppe Sevilla. Hjemmelaget hadde god kontroll i kveld.

HØYDEPUNKTER: Sevilla – Real Sociedad 3–2. Bilder med tillatelse fra TV 2.

Tidlig ledelse

Ødegaard ble møtt av nærmere 43 000 tilskuere da han marsjerte ut på Ramón Sánchez Pizjuán. Flomlyset var sterkt og hjemmefansen sang Sevilla-hymnen av full hals. Ødegaard og Mikel Oyarzabal er de eneste spillerne som har startet samtlige ligakamper for bortelaget denne sesongen. Oyarzabal takket for tilliten etter bare tre minutter.

SCORING: Mikel Oyarzabal ga Real Sociedad ledelsen. Foto: Cristina Quicler / AFP

Den tidligere Manchester United-spilleren Adnan Januzaj taklet til seg ballen ved sidelinjen og spilte den inn i sekstenmeteren. Oyarzabal kom løpende i full fart og satte sitt fjerde mål for sesongen. Oyarzabal, Ødegaard og lagkameratene kunne juble for 1–0 og tabelltopp.

Etter 17 minutter slo hjemmelaget tilbake. Veteran Éver Banega la et perfekt innlegg, Nolito leverte en fantastisk avslutning i lengste hjørne og lagene var like langt i Sevilla. Europaliga-vinnerne fra 2016 fortsatte å presse etter utligningen.

– Real Sociedad henger litt i tauene nå, sa Nils Johan Semb på TV 2.

Lagene gikk i garderoben med 1–1 til pause. 20-åringen fra Drammen slo flest pasninger for bortelaget i førsteomgang.

Overkjørt etter pause

Sevilla-trener Julen Lopetegui hadde mye å revansjere denne søndagskvelden. 53-åringen ledet Spania fra 2016 til 2018, men fikk sparken rett før VM da det kom frem at han skulle gå til Real Madrid etter mesterskapet. Nedturen fortsatte i Madrid hvor Lopetegui måtte gå etter drøye to måneder. I forrige serierunde ledet Sevilla og Lopetegui 2–0 mot Eibar, men tapte 2–3. I kveld ville 53-åringen slå tilbake og pausepraten var svært vellykket.

LEKTE: Ocampos hadde full kontroll og satte 2–1 i Sevilla. Foto: Cristina Quicler / AFP

Lucas Ariel Ocampos lekte seg forbi bortelagets David Zurutuza og ga hjemmelaget ledelsen bare to minutter ut i andreomgang.

– En herlig goal! Det er både kraft og teknikk i det Ocampos gjør her. Dette er fotball på øverste hylle, sa Semb.

Sevilla fortsatte å styre kampen. Real Sociedad slet med å komme til sjanser og var heldige som ikke slapp inn flere mål. Sevillas Franco Vázquez satte spikeren i kista etter 80 minutter med 3-1, men Ødegaard ga ikke opp.

Nordmannen serverte Portu med en vakker pasning fire minutter før slutt. Spanjolen reduserte, men det var for sent. Sevilla vant 3–2. Real Sociedad og Ødegaard ligger på femteplass med 13 poeng på sju kamper. Martin Ødegaard står med to scoringer og to målgivende pasninger.