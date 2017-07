Occéan-magi holdt for Odd mot miniputt

Da en sjansefattig første omgang så ut til å ebbe ut målløs, tryllet Odds veteranspiss fram en scoring av det smått akrobatiske slaget. En ball fra Jone Samuelsen var på vei å ende bak Occéan, men han klarte likevel å vri beinet bakover og fyre av et skudd som føk via stolpen og i nettet.

Kampen åpnet seg opp

Etter pause åpnet kampen seg mer opp. I det 51. minutt var Vaduz bare noen få centimeter unna 1-1 etter at Axel Borgmanns skuddforsøk fra 30 meter traff innsiden av stolpen. Heldigvis for Odd spratt ikke ballen videre inn i garnet bak Sondre Rossbach.

Det ble bare med det ene skremmeskuddet for hjemmelaget i annen omgang. Odd klarte å få god kontroll og nektet Vaduz å komme til sjanser.

Brant stor sjanse

Riku Riski hadde sine muligheter til å fjerne all spenning før returkampen i Skien. Han burde spesielt tatt vare på sjansen han fikk alene med keeper ni minutter før slutt. 27-åringen var ikke besluttsom nok, og dermed kunne Vaduz' målvakt avverge med beinet.

Odd får allerede fredag vite hva som venter i neste kvalifiseringsrunde om laget klarer å ta seg videre etter hjemmekampen i neste uke.

Tidligere torsdag vant Brann 1-0 borte mot Ruzomberok i Slovakia, mens Haugesund vant 3-2 over Lech Poznan på eget gress. FKH ledet 3-0 med et drøyt kvartet igjen, men to baklengsmål mot slutten kan vise seg å koste rogalendingene dyrt etter bortekampen i Polen.

