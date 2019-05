Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det (banen) er en katastrofe, sier Jensen til Eurosport.

– Jeg synes det er rent tull å spille på det her. Det er toppnivå vi driver med, og da kan vi ikke spille på det her, fortsatte Rosenborg-kapteinen.

Jensen fikk delvis støtte av Rosenborg-trener Eirik Horneland, som heller ikke hadde mye til overs for Åråsen-gresset.

– Vi åpner med litt for stor respekt for banen. Vi våger ikke å bruke ball og er litt engstelige på den forferdelige Åråsen-matta. Den er under enhver kritikk, sier Horneland til NRK.

KRITISK: Rosenborg-trener Eirik Horneland. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Treneren var heller ikke fornøyd med gjestenes førsteomgang, hvor Daniel Gustavsson hadde gitt hjemmelaget ledelsen.

Treneren, som skapte overskrifter også før kampen da Nicklas Bendtner ble vraket, gjorde derfor flere endringer.

Erik Botheim og Gustav Valsvik ble tatt av til fordel for Alexander Søderlund og Samuel Adegbenro, og Birger Meling ble skjøvet ned til sin vante venstreback-posisjon.

Smárason-comeback

Endringene ga umiddelbart effekt. Rosenborg festet grepet om kampen og skapte flere sjanser før det smalt bak LSK-keeper Marko Marić.

Innbytter Søderlund hadde ryggen til feltet da han slo et langt og høyt innlegg. I boksen sto Mike Jensen, som smalt inn utligningen på hel volley.

SLO TILBAKE: Her feirer Mike Jensen (midten) utligningen sammen med Birger Meling (t.h.) og Yann-Erik de Lanlay. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi har litt mer krefter enn vi har hatt i de første kampene, så det var godt å se. Det er fremgang i spillet vårt, og vi er brukbart fornøyd selv om det bare ble ett poeng, sier Søderlund til NRK.

Gjestene mistet imidlertid det store overtaket utover i 2.-omgangen, men Søderlund ble nesten matchvinner et par minutter før slutt.

Lillestrøm, anført av comeback-mannen Arnór Smárason, hadde også sjansene til å ta alle tre poengene på tampen.

Smárason har slitt med en alvorlig kneskade og fikk sine første 15 minutter for sesongen.

– Vi har en ambivalent følelse. Vi er aldri helt fornøyd når vi ikke vinner på hjemmebane, og vi leder 1-0. Samtidig har Rosenborg et ganske bra trykk i 2.-omgangen, så det er ikke helt ulogisk at det ble en scoring, sier Lillestrøm-trener Jörgen Lennartsson til NRK.

Åpner for Bendtner-salg

Det store samtaleemne før oppgjøret var vrakingen av Bendtner. Dansken, som var ubenyttet reserve i forrige kamp mot Sarpsborg 08, var ikke blant Hornelands 18 utvalgte.

Styreleder Ivar Koteng åpner nå for et salg av Bendtner til sommeren, og sportslig leder Stig Inge Bjørnebye sier til NRK lørdag kveld at det «alltid er interesse for Bendtner».

Horneland utelukker imidlertid ikke at Bendtner er en del av Rosenborg i fremtiden. Treneren understreker at det ikke er noen dramatikk bak vrakingen.

– Vi ønsket å dra med denne troppen. Det var det vi hadde troen på i dag, sier Horneland til NRK.