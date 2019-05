Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Klubben bekreftet lørdag de 18-spillerne som er i troppen som skal møte LSK lørdag kveld. På listen står ikke Nicklas Bendtner, som har slitt med spilletiden denne sesongen.

Rosenborg sikret forrige helg sesongens første seier i ligaen da de slo Sarpsborg 1-0.

Skal ikke være skadet

Avstanden opp til serieleder Molde er allerede på 11 poeng, og Eirik Horneland trenger en ny opptur mot Lillestrøm.

Det blir uten lagets danske spisstjerne.

Bendtner skal ikke slite med noen skade, men er altså utelatt fra troppen.

Til VG ber Eirik Horneland om respekt for at han vil svare om Bendtner etter kampen.

Nicklas Bendtner har kun startet to av seks seriekamper for trønderne siden Eirik Horneland tok over som hovedtrener.

Mot Sarpsborg forrige søndag satt han på benken i 90 minutter. Unggutten Erik Botheim fikk tillit fra start, mens Alexander Søderlund ble byttet inn utover i kampen.

Erik Horneland har gitt uttrykk for at han ikke har vært helt fornøyd med Bendtners form. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Var kritisk til mangel på spilletid

I begynnelsen av uka var dansken kritisk til den manglende spilletiden.

– Jeg skjønner ikke noe av vrakingen. Jeg er i god form og arbeider hardt. Men jeg har ikke snakket med treneren, så jeg vet ikke årsaken til at jeg ikke får spille, sa Nicklas Bendtner til Adresseavisen.

Horneland svarte følgende på utspillene:

– Vi prøver å være tydelig på hva vi vil ha og hvordan vi vil at ting skal se ut. Så er et laguttak en tydelig tilbakemelding, sa han.

Adresseavisen skrev fredag at også Pål André Helland og Gjermund Åsen var usikre til kampen, i tillegg til at Anders Konradsen, Anders Trondsen, Besim Serbecic og David Akintola er ute med skade.

Helland er blant de 18 som er med i RBK-troppen. Det er ikke Åsen.

Pål André Helland har vært skadet, men er en av de 18 spillerne som er med i troppen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix