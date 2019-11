Bakkerud sikret VM-sølv

Andreas Bakkerud tok sølv i rallycross-VM bak svenske Timmy Hansen. Det var kun to poeng mellom duellantene før søndagens avgjørende finale, men Hansen klarte å ro i land VM-gullet med knappest mulig margin. – Jeg er i sjokk, uttalte Hansen etter at triumfen var et faktum.