Nyland holdt nullen mot Atletico Madrid

Elfenbenkysten vant finalen i Afrikamesterskapet

Borussia Dortmund-spiss Sebastian Haller skrev seg inn i de ivorianske historiebøkene da han avgjorde finalen i afrikamesterskapet mot Nigeria søndag.

Spydspissen fant plass i feltet og scoret det avgjørende 2-1-målet for vertsnasjonen med ti minutter igjen å spille. Det er første gang siden 2015 at Elfenbenskysten vinner turneringen.

I 2022 og 2023 kjempet Haller seg tilbake til fotballbanen etter å ha fått testikkelkreft. Den ble oppdaget like etter at han signerte for Dortmund fra Ajax.

Tidligere i kampen hadde tidligere Haugesund-spiller William Troost-Ekong sendt Nigeria i ledelsen med pannebrasken, før Franck Kessié utlignet etter hjørnespark.

Etter 25 minutter oppsto det høy temperatur mellom Evan N`Dicka og Victor Osimhen. Sistnevnte var rasende etter å ha fått servert en albue i hoderegionen. Sekunder senere raste Nigerias landslagssjef José Peseiro i kjølvannet av at Osimhen fikk frispark imot seg. Dermed ble han belønnet med et gult kort.

Med under ti minutter igjen til pause fikk Samuel Chukwueze kontakt med et hjørnespark fra venstre, før Troost-Ekong på majestetisk vis ekspederte ballen i nettmaskene med et flott hodestøt. Midtstopperen har tidligere spilt for Haugesund i Eliteserien.

Kort tid etter sidebyttet var Elfenbenskysten svært nære ved å utligne etter godt angrepsspill fra venstre, men Nigeria slapp med skrekken. Da klokken hadde passert timen utlignet omsider Kessié for ivorianerne. Med ti minutter igjen fullbyrdet Haller snuoperasjonen.

Lørdag kveld sikret Sør-Afrika bronsemedaljen i mesterskapet etter straffesparkkonkurranse mot Kongo.

(NTB)