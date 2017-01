Nye detaljer kan være godt nytt for Svindal

– Det vi fryktet var å komme inn i kneet og ikke finne noen gode forklaringer på smertene – altså å måtte si «det er som det er». Men resultatet var veldig positivt. Vi er fornøyd, sier kirurg Marc Strauss til NRK.

Tirsdag kom nyheten om at sesongen er over for Aksel Lund Svindal. Nylig ble han operert av Strauss, som sydde sammen menisken og fjernet løse bruskbiter.

– Hvordan har han det nå?

– Han har det godt. Han er selv fornøyd. Vi fant noe vi kunne reparere – og nå går vi videre med rehabilitering, svarer Strauss.

– Kan fortsette karrieren

Både Kjetil André Aamodt og Finn Christian Jagge vet hvordan det er å slite med vonde knær. Aamodt ser lyst på alpinfremtiden til Svindal til tross for de dårlige nyhetene om at hele sesongen ryker.

– Jeg ser litt positivt på det når det er en menisk som er løs. Det er ganske greit å fjerne den løse biten, og han kan kanskje fortsette karrieren i hvert fall. På lang sikt er det et bedre problem å håndtere enn en alvorlig bruskskade, sier NRK-ekspert Kjetil André Aamodt.

– Brusken trenger du som en støtdemper. Det gjør du med menisken óg, men der kan du klippe og frisere litt, legger Finn Christian Jagge til.

Tror Svindal stiller i OL

Sist gang Aksel Lund Svindal var i aksjon i et verdenscuprenn var i Val D'Isere. I Wengen ble det med to treninger, men neste år tror Aamodt at Svindal stiller i OL.

– Jeg tror han kan bli tilnærmet 100 prosent frisk og angripe utforløypene i OL-sesongen, sier Aamodt.

TV 2-ekspert Jagge er ikke like optimistisk. Han forteller om vonde knær etter karriereslutt, og håper Svindal unngår de problemene han hadde.

– Jeg kjørte ganske mange år med vondt kne. Det går i en viss periode. Det er bare han som kjenner hvor vondt det er, og man kan ikke sammenligne, sier han.

– Det gjør ekstremt vondt til enhver tid, sier Jagge om egne knær.

Tror på stor fremtid

Den tidligere alpinisten håper Svindal tenker på framtiden, men skjønner at det er vanskelig.

– Nå har Aksel vunnet det som går an å vinne, men de aller fleste ville byttet 30 år med smerte mot en OL-medalje. Jeg tror ikke det er et tema når du er midt oppi det. Du satser det meste for å redde neste renn, og det er vanskelig å tenke så langt frem, sier Jagge.

Lagkompis Aleksander Aamodt Kilde tror Svindal kan kjøre i flere sesonger fremover.

– Jeg har aldri tenkt på at karrieren hans kanskje har vært over nå. Han har farten inne, så da er det ingen grunn til å gi seg nå. For oss er han en viktig brikke å ha med, sier Kilde.