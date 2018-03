Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det har vært en fantastisk sesong, både for meg og for laget. Det er bare å kose seg glugg ihjel, sier Robert Johansson, som var med på dra i land en ny storseier for Norge.

Lagkonkurransen i skiflyging i Planica ble egentlig aldri veldig spennende, men derimot en ny maktdemonstrasjon av Norge. Som lag er Norge nemlig nå så suverene at ingen egentlig er i stand til å utfordre dem.

Femte strake

Dagens lagseier var den femte på rad i skiflyging for Norge.

– Norge eier skiflyging, konstaterer NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

Robert Johansson leverte som vanlig to gode hopp for Norge. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det så en liten stund ut som at Slovenia kunne yppe seg litt, men det varte ikke lenge. Norge vant til slutt med utklassingssifre, bare en liten uke siden de vant lagkonkurransen i Vikersund med historisk høye sifre. Den gang var avstanden ned til Polen 265,6 poeng.

I dag ble det til slutt 137,3 poeng ned til Tyskland, som til slutt kapret andreplassen.

Tror konkurrentene er frustrerte

Johansson innrømmer at han tror konkurrentene begynner å bli frustrerte over den norske lag-dominansen.

– Jeg tror de er imponert over stabiliteten, men de er sikkert litt frustrert også. For oss er det en utrolig bra situasjon å være i, men vi må jobbe hardt for å holde oss der, sier han.

NRK-ekspert Remen Evensen husker godt hvordan det var å være frustrert over suverene konkurrenter. Da han var aktiv, var det Østerrike som var så dominerende i lagkonkurransene.

– Det har vi selv opplevd i motsatt situasjon. Østerrike hadde vunnet før konkurransen, husker jeg. Jeg kan relatere til konkurrentene som kommer nå og vet at Norge vil vinne. De har en jobb å gjøre nå for å kutte ned på forspranget, sier han.

Norge vant også lagkonkurransen i OL, og det med akkurat det samme laget som vant dagens konkurranse: Daniel André Tande, Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Robert Johansson. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nervøs Stjernen

Aleksander Stöckl valgte å bruke de samme fire som utgjorde laget både i OL og i Vikersund, nemlig Daniel André Tande, Andreas Stjernen, Robert Johansson og Johann André Forfang.

Det til tross for at Anders Fannemel gjorde sine saker bra i den individuelle konkurransen fredag, der han ble nummer fem. Andreas Stjernen var den som eventuelt hadde blitt dyttet ut av laget, men han fikk være med.

– Det var ikke den morsomste konkurransen jeg har vært med på. Jeg måtte sikre at jeg ikke ødela for resten, og det gjorde jeg ikke. Jeg er glad de hoppa så bra, sier Stjernen.