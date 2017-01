Ny utforskuffelse for nordmennene

Saken oppdateres! Rennet er ikke over ennå, men de beste har kjørt.

Etter fredagens skrekkrenn, gikk det roligere for seg lørdag i Garmisch-Partenkirchen. Men for Kjetil Jansrud, som fredag ble nummer to, var det likevel lite å juble for.

Hannes Reichelt satte en standard det skulle vise seg vanskelig å slå fra startnummer én.

Tapte sammenlagtledelsen

Jansrud holdt høyere fart en østerrikeren i starten av løypa, men etter hvert som mellomtidene forsvant forbi, tapte han tidelssekund på tidelssekund.

– Ai, ai, ai, det var vel ikke helt ideelt, utbrøt NRK-kommentator Andreas Toft da Jansrud skar ut i en sving midt i løpet.

Han la igjen mye tid der, og i mål var han hele 0,81 sekunder bak Reichelt.

Dermed havnet han langt utenfor pallen, og tapte i tillegg ledelsen i utforcupen til italienske Peter Fill.

Saken fortsetter under videoen.

RETT UT: David Poisson endte i nettet i lørdagens utfor.

Kilde holdt seg på bena

For Aleksander Aamodt Kilde vekker bakken i Garmisch-Partenkirchen gode minner. For et år siden tok han nemlig sin aller første verdenscupseier i karrieren akkurat der.

Men lørdagens renn kommer han nok ikke til å huske tilbake til med veldig mye glede. For selv om han kom seg i mål denne gangen, var han langt bak Reichelt.

Kilde tapte hele veien gjennom løypa, og var til slutt 1,28 bak østerrikeren i utforkjørernes siste renn før VM i St. Moritz.

Det holdt til en delt tiendeplass for Kilde, mens Jansrud ble nummer fem.

