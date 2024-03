Ny Ingebrigtsen-rival dopingtatt - svenske frustrert

Spanske Ouassim Oumaiz har testet positivt for veksthomonet GHRP-2, og kan trolig vente seg en lengre utestengelse.

Det skjer kort tid etter at landsmannen Mohamed Katir ble utestengt i to år for brudd på meldeplikten.

De to spanjolene løp begge under VM-finalen på 5000 meter forrige sommer, blant annet mot Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås.

Svenske Andreas Almgren nådde aldri finalen, etter å ha blitt knepent slått av Oumaiz og Katir i det innledende heatet. Almgren var to hundredeler unna å gå videre.

– Nå er to av de som slo meg suspendert for brudd på meldeplikten og tatt for doping. Jeg er glad for at juksemakerne blir tatt, men det er en bittersøt følelse for å si det forsiktig, skriver Almgren på Instagram.

Jakob Ingebrigtsen fikk nylig spørsmål i The Times om situasjonen i friidretten.

– Jeg tror doping er verre nå enn for ti år siden. Det er vanskelig å bevise, men jeg har en følelse av det. Problemet er at det er færre positive tester, og det bekymrer meg. Det er et tegn på at folk blir smartere og kommer inn i et system, eller kanskje testene ikke fanger opp nok, sa 23-åringen til avisen.