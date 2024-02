– Det er helt meningsløst. Det skremmer ikke andre dopere nok. Hele poenget med en sånn straff – det gjelder all straff – er at det skal skremme potensielle kriminelle. Det gjør det ikke her. Han har tjent veldig mye mer på dette enn han har tapt, sier Guttormsen til NRK.

Mohamed Katir er utestengt i to år fra 6. februar 2024. Alle resultater etter 10. oktober 2023 strykes. Det kommer frem i en pressemelding fra Friidrettens integritetsenhet (AIU) fredag.

Befant seg i feil land to ganger

Spanjolen har brutt den såkalte meldeplikten, som verdens fremste utøvere er underlagt. Hver dag må de oppgi et tidsrom på én time der de er tilgjengelig for testing. Dersom en utøver ikke er der den sier den skal være, utestenges vedkommende.

– Han får bare to års utestengelse og får beholde medaljen sin. Det burde hatt økonomiske konsekvenser langt bak i tid. Nå er han tilbake om to år Og da er han klar til OL og VM og det er helt latterlig. Det er to år fra nå. Det er alt for kort!

SLÅTT I VM: Jakob Ingebrigtsen slo Mohamed Katir på 5000 meter i VM. Luis Grijalva (to fra venstre) ble nummer fire. Han får ingenting, til tross for utestengelsen. Foto: NTB

På to ulike tidspunkt har Katir befunnet seg i andre land enn der han oppga å være.

28. februar 2023 oppga han at han befant seg i Murcia i Spania. På daværende tidspunkt var han i Lisboa i Portugal. Han hevdet det var fordi forloveden var syk.

3. april 2023 skulle han angivelig være hjemme, men oppholdt seg i Font Romeu i Frankrike. Han skyldte på trøbbel med applikasjonen.

På den tredje testen, 10. oktober 2023, møtte dopingjegerne opp på hjemmeadressen til Katir, i et tidsrom han selv hadde angitt. Spanjolen var ikke hjemme. Faren forsøkte å ringe ham, men fikk ikke svar. Igjen skyldte han på systemfeil.

Alle resultater etter det er nå strøket. VM-sølvet fra Budapest ble vunnet 27. august. Dermed blir det stående.

– Det syns jeg er ganske latterlig. Når du først skal bli tatt for meldepliktbrudd er det ikke bare den siste. Du skal bli tatt for alle tre. Da må alt gjelde fra den første. Det er det minste kriteriet, tordner Guttormsen.

– Jeg syns han som ble nummer fire i VM burde få medaljen sin, sier Guttormsen, og sikter til Guatemalas Luis Grijalva.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Grijalva, men han har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Latterliggjorde dopingpåstand

Da Katir vant 5000 meter under Diamond League-stevnet i juni, skrev Dave Ross, som står bak et løpenettsted, at han umulig kunne være ren.

Spanjolen svarte med å håne Ross:

– Hva gjør mest vondt, min venn? Mens du kritiserer meg for at det er normalt, er det naturlig å misunne en bedre mann. Spør din kone om Katir eller ikke. Konen din vil helt sikkert heller være med en vinner enn en taper.

SKJERMDUMP: Instagram/Trackstaa

Katir dro inn minst 200.000 kroner i rene premiepenger på Diamond League. Han mottok trolig også bonus for VM-prestasjonene, samt at utøvere får penger for å stille opp i stevner. Guttormsen mener dette også bør frafalle.

Narve Gilje Nordås løp mot Katir en rekke ganger sist sesong. Han har også vært på en rekke høydesamlinger i Sierra Nevada, der spanjolen ofte er til stede.

– Det er godt å se at systemet virker. Når det skjer tre ganger på ett år, er det slik reglene er, sier VM-bronsevinneren fra Budapest.

Nordås er glad for at systemet er effektivt.

– Selv om det er kjipt når man er ute og reiser, så er det godt å se at det virker. Det er det som må til.

Den franske langdistanseløperen, Jimmy Gressier, gir på Instagram uttrykk for at han aldri har stolt på Katir. Han takker systemet for at det fungerer.