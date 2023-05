NRKs kartlegging: Mot knusende nederlag for Kjøll

– Et skifte er på sin plass nå, sier Geir Knutsen til NRK.

Han er leder i Troms og Finnmark Idrettskrets. Han gjør det klart at det er full enighet om at deres sju stemmer går til Al-Samarai, før idrettspresidentvalget søndag 4. juni.

De får følge av mange flere.

Det viser en kartlegging NRK har gjort av støtten til de to kandidatene.

Den viser at Zaineb Al-Samarai ligger an til å sikre seg et solid flertall av stemmene i presidentkampen.

For Berit Kjølls sjanser ser det derimot vanskelig ut.

Tidligere Idrettspresident Tom Tvedt måtte overlate ledelsen av norsk idrett til Berit Kjøll på tinget i 2019. Foto: Geir Olsen / NTB

– Berit har gjort en god jobb. Men den siste uroen som har oppstått og det som har kommet frem er medvirkende årsak til at vi ønsker et skifte, sier Knutsen.

Solid flertall

NRKs kartlegging før valget avdekker en klar tendens:

Tallene viser er at:

Zaineb Al-Samarai ligger per i dag an til å ha sikret seg 93 stemmer fra kretser, særforbund og idrettsstyret. Det betyr i så fall at hun har over halvparten av stemmene.

Berit Kjøll har ingen åpen støtte utad fra kretsene på nåværende tidspunkt. Hun ligger per i dag an til å ha sikret seg åtte stemmer . Hun har åpen støtte fra fire særforbund.

En del har ikke bestemt seg ennå. NRKs kartlegging viser at 58 stemmer er uavklarte. I tillegg vil åtte ikke svare på hvem de støtter.

Slik er støtten før Idrettstinget Ekspandér faktaboks Kretser: Al-Samarai har støtte fra sju kretser.

Det er fortsatt uavklart for fire kretser hvem de støtter Særforbund: 27 særforbund støtter åpent Al-Samarai

Fire særforbund støtter åpent Kjøll

21 særforbund har ikke bestemt seg ennå. Noen har styremøter og andre venter på besøk fra kandidatene.

Tre særforbund ønsker ikke å oppgi hvem de støtter Idrettsstyret og utøverkomité: Seks idrettsstyremedlemmer sa nylig til VG at de støtter Al-Samarai. Fem ville ikke si noe om deres standpunkt.

Kandidatene har også stemmerett. NRKs kartlegging tar høyde for at kandidatene stemmer på seg selv. I tillegg skal utøverrepresentanten i idrettsstyret, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, stemme. Utøverkomitéen skal vurdere om deres fire stemmer låses til en kandidat eller ikke. NRKs kartlegging baserer seg på: Direkte kontakt med kretser om standpunkt og enighet om hvem stemmene deres går til.

Direkte kontakt med særforbund om deres standpunkt

Styrevedtak i særforbund

Nominasjoner

Åpen støtte i media

Berit Kjøll er forelagt tallene og reagerer slik:

– Jeg forholder meg til det som skjer på tinget og har ingen kommentarer utover det. Stø kurs mot tinget, sier Idrettspresident Berit Kjøll til NRK.

Berit Kjøll er kampklar før presidentvalget søndag 4. juni. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hennes motkandidat Zaineb Al-Samarai påpeker at hun ikke tar noe for gitt før Idrettstinget har gjort sitt valg.

– Jeg er ydmyk og utrolig glad for den overveldende støtten og alle heiarop jeg fra Idretts-Norge. Det er selvsagt veldig hyggelig med så sterk støtte, sier Al-Samarai.

Zaineb Al-Samarai har solid støtte halvannen uke før Idrettstinget. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Ulik støtte

Flere påpeker at støtten deres likevel kan endre seg, dersom noe spesielt skulle skje frem mot valget søndag 4. juni.Og flere, for eksempel Skiforbundet, skal møte kandidatene i dagene fremover.

Et av de særforbundene som nå gir åpen støtte til Kjølls motkandidat Zaineb Al-Samarai er Cricketforbundet.

– Jeg tenker at hun vil være en god representant for Idretts-Norge. Jeg tror det faktisk er mange som vil kjenne seg igjen i og assosiere seg med Zaineb som idrettspresident, sier cricketpresident Yousuf Gilani.

Gilani påpeker at begge kandidater er gode.

– Men i dette tilfellet er det nok Zaineb vi støtter, sier Gilani.

Yousuf Gilani, president i Norges Cricketforbund. Foto: NTB Yousuf Gilani, president i Norges Cricketforbund. Foto: NTB

På motsatt side har Berit Kjøll støtte fra blant annet Vannski- og Wakeboardforbundet og Rugbyforbundet.

Rugbyforbundet er etter styrevedtak tydelig på hvem de mener har bredest og lengst erfaring til å drive NIF fremover, både sportslig og forretningsmessig, slik at målene nås. Rugbypresident Per Thorkildsen påpeker at NIF er en svært kompleks bedrift å lede.

– Der er vi klare. Berit har erfaringen. Vi syns at den andre kandidaten ikke har erfaringen og hun bør kanskje ta et par år videre i styret for å lære mer, sier Thorkildsen.

Rytterforbundet støtter også Kjøll, men de ønsker ikke å utdype deres støtte.

Tidligere har også håndballpresident Kåre Geir Lio vært aktiv utad med å fronte Håndballforbundets støtte til Kjøll

– Det er divisjonsforskjell. Det er klart og tydelig at Berit bør fortsette, sa Lio under NIPA-debatten i Trondheim i april.

– Knusende dom

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener NRKs kartlegging bekrefter to ting.

– De sonderingene NRK gjorde i januar viste seg å stemme med virkeligheten. Og valgkomiteen har klart å fange opp de reelle signalene fra Idretts-Norge, sier Saltvedt.

Sportskommentator Jan Petter Saltvedt i NRK. Foto: Alem Zebic Sportskommentator Jan Petter Saltvedt i NRK. Foto: Alem Zebic

Han mener at Berit Kjøll ikke har klart å skape tillit. Han påpeker at det har skjedd selv med de fordelene man har gjennom å være sittende idrettspresident og profilert som øverste leder av Idretts-Norge.

– Det er dessverre for henne en knusende dom over hennes virke som idrettspresident gjennom fire år. Spørsmålet jeg sitter igjen med er om hun virkelig tror hun kan snu dette på slutten, sier Saltvedt.