– Jeg må si det at de ikke har Vibecke Sørensen, 1. visepresident, på innstillingen sin - det er skremmende. Det skremte meg litt at hun ikke var på listen over det vi fikk presentert.

Det sier Berit Kjøll til NRK kort tid etter at hun fikk mindretallet i valgkomiteens innstilling før det kommende presidentvalget.

Kjøll fikk tre av de ti medlemmenes stemmer, mens det store flertallet vil ha Zaineb Al-Samarai som ny idrettspresident. Kampen om vervet avgjøres først på idrettstinget i Bergen i starten av juni.

– Et veldig tydelig signal

Al-Samarai har, etter flere NRK-kartlegginger tidligere i år, fått favorittstempelet i presidentkampen. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, sier seg enig i at innstillingen i presidentvervet ikke er overraskende - men trekker Sørensen-vrakingen frem som et tegn på ønsket om endring.

– Det er et veldig tydelig signal på at flertallet ønsker Kjøll ut, og hennes mest lojale støttespiller med henne. Det at Sørensen enstemmig er vraket i innstillingen er det tydeligste signalet på misnøyen, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Sørensen ble enstemmig vraket av valgkomiteen. Kjøll skjønner lite av det.

– Vibeke er en utrolig dyktig, en rasende dyktig kvinne, som representerer så mye faglig kunnskap innenfor nettopp spesielt helsesektoren, sier hun.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Sørensen, uten hell.

Kjøll klar for kamp

Sørensen, en tidligere kunstløper som deltok i både NM og EM, ble valgt inn i idrettsstyret i 2015. Fire år senere, ved neste valg, ble hun valgt inn som 1. idrettspresident. Siden har hun vært Kjølls høyre hånd.

Den siste tiden har det stormet rundt Kjøll, men den sittende presidenten tror ikke Sørensen-vrakingen handler om svekket tillit.

– Jeg tror dette handler om at man skal sette sammen et lag, og man har mange hensyn man skal ta. Det er vel også det som ligger til grunn her. Men jeg må virkelig si at ved å ikke innstille på Vibecke Sørensen, som også har rukket opp handa og vi har jobbet knallhardt sammen i presidentskapet og styret, er et tap for norsk idrett.

NÅ STARTER KAMPEN: Det er litt mer enn én måned igjen til presidentvalget avgjøres. Berit Kjøll (med ryggen til) og Zaineb Al-Samarai kjemper om vervet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Terje Roel, valgkomiteens leder, ønsker ikke å kommentere de som ikke har blitt tatt med i innstillingen. Men på spørsmål om hvorfor Sørensen er vraket, sier han:

– Det ønsker jeg ikke å si noe om. Vi har innstilt på et komplementært styre, Det er det som har vært vårt fokus og da mener vi at vi har satt sammen et styre som i veldig stor grad og på en god måte utfyller hverandre.

Men selv om Sørensen er vraket: Kjøll lover kamp for å få fire nye år som norsk idretts øverste leder.

– Jeg har tid, lyst, kraft og energi til å gå for en ny periode. Det kommer jeg til å gjøre. Med utgangspunkt i at det er en splittet innstilling, er det et bra utgangspunkt.

Storfavoritt

En kartlegging NRK gjennomførte i januar viste at over halvparten av idrettskretsene i Norge, på daværende tidspunkt, ønsket seg Al-Samarai som idrettspresident. Favorittstempelet ble ikke mindre etter onsdagens innstilling.

– Det føles veldig stort. Jeg er veldig takknemlig for tilliten valgkomiteen har vist meg, sier Al-Samarai til NRK etter innstillingen.

Og at innstillingen er delt, sier hun er en bra ting.

– Vi er en demokratisk organisasjon, og at det er delte meninger er en bra ting, sier hun.

35-åringen er tidligere stortingsrepresentant og jobber nå som kommunikasjonsekspert. Hun har i tillegg erfaring som leder i Holmlia sportsklubb og fra styret i Vålerenga Fotball. Siden 2019 har hun vært styremedlem i Idrettsforbundet.

NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, har vært klar på at Al-Samarai er storfavoritt i presidentkampen.

– Det er ikke store sjanser jeg gir Kjøll nå, men ingen hadde gtt Kjøll noen sjanser én måned før forrige valg heller, sier han.

Kjøll har imidlertid vunnet som «underdog» tidligere. Da hun ble valgt til idrettspresident i 2019, slo hun valgkomiteens kandidat Sven Mollekleiv med fattige to stemmer.

Det har stormet mot den nåværende presidenten de siste månedene. Spesielt etter den mye omtalte varslingssaken, som nå - etter mye frem og tilbake og stadig voksende regninger - er lukket.

NRK kunne i april fortelle at idrettspresidenten snakket usant under et intervju, og senere omtalte hun det som «en dårlig spøk». Varselet, som ble levert i desember i fjor og som ifølge deres egen advokat var basert på en misforståelse, kostet norsk idrett godt over halvannen million norske kroner.

Saken ble lukket 31. mars og 26. april beklaget idrettsforbundet til de involverte partene.

Marco Elsafadi, som var den omvarslede i saken, ble for øvrig onsdag innstilt til gjenvalg av komitéen.

Krisemåling

En NRK-kartlegging fra tidligere i år viste en krisemåling for den sittende presidenten. Da hadde hun foreløpig kun fire stemmer fra de ulike særforbundene i norsk idrett. Det overveldende flertallet ville da ha Al-Samarai.

Det er totalt 164 personer som skal stemme frem en idrettspresident. 75 av dem representerer særforbundene, 75 fra idrettskretsene og 14 fra idrettsstyret og utøverrepresentanter.

Det kreves minst 83 stemmer for å vinne valget, som gjøres på idrettstinget om litt over en måned.