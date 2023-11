NRK skal sende mesterligaen for kvinner

Knepent Elverum-tap

Elverum presset storklubben Flensburg-Handewitt knallhardt og var nær både ett og to poeng, men tapte 32-33 i europaligaens gruppespill.

Elverum ledet 31-30 drøyt to minutter før slutt, men gjestene fra Tyskland avsluttet best og fikk vinnermålet ved Kay Smits.

Det var bittert for Elverum, som likevel viste styrke mot et lag som vant sine kamper mot gruppas to øvrige lag med henholdsvis 14 og 16 måls margin.

Det bør gi tro om at den norske klubben kankjempe om 2.-plassen som gir avansement til hovedrunden.

Lagene fulgte hverandre tett gjennom den første omgangen, og det sto 13-13 til pause.

Fra 17-17 rykket Flensburg til seg tre måls ledelse, men Elverum lot seg ikke hekte av og sørget for en svært dramatisk avslutning.

(©NTB)