NRK-kommentator: – Hvis Glimt går til Mesterligaen, skal jeg amputere den moralske pekefingeren

NFFs elitedirektør Lise Klaveness sier følgende til NRK på spørsmål om hvorfor fotballforbundet ga Glimt klarsignal for Spania-turen.

Klaveness skriver følgende til NRK i en uttalelse:

«Bodø/Glimt tok kontakt med NFF og undertegnede i dagene før klubbens avreise til Spania. Klubben ga uttrykk for fortvilelse over at de ikke ville få til helt nødvendige forberedelser før årets sesong som blant annet innebærer at Bodø/Glimt – for første gang i historien – skal konkurrere om plass i Europas tøffeste klubbkonkurranse, Champions League. På dette tidspunktet hadde regjeringen akkurat holdt pressekonferanse hvor treningskamper i toppfotballen ble stanset. Det var kort tid i forveien dessuten innført et tiltaksnivå A som innebærer at enhver form for organisert trening i toppidretten og toppfotballen blir nedstengt i områder med høyt smittepress på kort varsel.

Jeg gjorde oppmerksom på at myndighetene på tidspunktet frarådet reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige og at det var opp til klubben selv å vurdere og beslutte om de skal dra på en slik reise. Jeg ga uttrykk for at jeg delte Bodø/Glimts bekymring, både generelt for fotball og toppfotball i Norge, og særlig for lag og landslag som skal konkurrere internasjonalt mot andre lag og land i Europa som har vært i gang kontinuerlig siden i fjor. Det viktigste med dialogen var å konstatere at klubben hadde lagt opp til et svært grundig og godt smitteopplegg som tok utgangspunkt i UEFA-protokollen og råd fra lokale helsemyndigheter i Bodø.

Bodø/Glimt fikk med reisen noen sportslige muligheter som ikke andre klubber i Norge fikk. Dette er selvsagt ikke uproblematisk. På den annen side er Bodø Glimt også i en særstilling ved at de skal konkurrere internasjonalt, noe som sannsynligvis innebærer mellom 8-14 kamper på et høyt internasjonalt nivå som krever svært gode forberedelser som ikke var mulig i Bodø på tidspunktet. Dette er vanskelige avveininger som ikke bør sees gjennom en svart/hvit-lupe. Fra mitt ståsted er det viktig og bra at vurderingene tok klart utgangspunkt i om og hvordan klubben kunne ivareta et godt nok smittevern.»