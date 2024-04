Neste år er det VM i Klæbos hjemby, Trondheim. Det blir det første mesterskapet på norsk jord i 27-åringens karriere.

Og det blir altså med Klæbo tilbake som en del av landslaget, får NRK opplyst.

Klæbo har vært den store stjernen i herrelangrenn de siste årene og står blant annet med fem OL-gull, ni VM-gull og fire sammenlagtseirer i verdenscupen.

Fredag hasteinnkalte Klæbo til pressekonferanse på hytta på Skeikampen for å fortelle om planene for kommende sesong.

Han møter pressen klokken 14.30.

– Betyr svært mye

Fredrik Aukland, NRKs langrennsekspert, sier at en landslagsretur ville betydd svært mye både for landslaget og Team Klæbo.

– Nå går vi inn i en mesterskapssesong med VM på hjemmebane i Trondheim, og da er det viktig at de beste trener og forbereder seg sammen mot det som skal bli et stort, stort høydepunkt i norsk langrennshistorie, sier Aukland.

EKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Er dette en stor seier for Skiforbundet?

– Dette er først og fremst et signal om at partene har kommet til enighet. Hvem som kommer seirende ut, er vanskelig å si. Det viktigste er at Klæbo er en del av landslaget og er en bidragsyter for å skape det beste utviklingsmiljøet slik at vi kan lykkes i VM, svarer han.

Kritiserte verdiene til Skiforbundet

Det var 23. april i fjor at beskjeden kom: Johannes Høsflot Klæbo sa nei til Norges Skiforbund og landslaget.

– Jeg har flere kamerater på landslaget som jeg føler er blitt dårlig behandlet i denne uttaksprosessen, sa Klæbo da han takket nei til landslaget i fjor.

TRONDHEIM: Klæbo vant samtlige tre renn i prøve-VM i desember i fjor. Neste år er det VM som venter i samme by. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han har også ved flere anledninger kritisert verdiene til Skiforbundet.

– Jeg føler at du må behandle folk på en god måte. Hvis du skal gjøre det så må du være åpen, du må ha verdier fra bunnen av hjertet. Det tror jeg ikke de (Skiforbundet) har akkurat nå, sa Klæbo i september i fjor.

Lange forhandlinger

Far og manager Haakon Klæbo uttalte etter sønnens nei at de egentlig hadde planlagt å fortsette på landslaget ut 2025.

I etterkant ble det lange forhandlinger mellom partene om en representasjonsavtale, slik at Klæbo kunne gå verdenscup for Norge. Det hele endte på noe overraskende vis med at langrennsstjernen fikk en standard representasjonsavtale.

Til tross for at han dermed fikk stor kommersiell frihet, åpnet Klæbo gjennom sesongen for en landslagsretur. En retur han ventes å kunngjøre senere fredag.