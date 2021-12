– Å kjøpe en liter sprit på taxfreen i morgen er det som står nærmest i panna, og starte det nye året med blanke ark og vondt i hodet, og så får vi se. Jeg er lei meg, det er ikke artig å mislykkes så til de grader. Jeg er en skygge av meg selv, dessverre, sier Emil Iversen til NRK etter å ha blitt nummer 59.

– For øyeblikket kan han ende opp med ikke å gå øvelser i OL, selv om han er tatt ut. Per dags dato er han ikke på noen øvelser i OL, sa Petter Northug underveis i onsdagens klassiske 15-kilometer i Lenzerheide.

Den tidligere skikongen, som er ekspert på TV2, er bekymret for sin gode venn.

IKKE NÅDIG: Petter Northug er ikke imponert over det Emil Iversen leverer. Foto: Pål Schaathun / TV 2

– Emil Iversen er en løper som liker å prege løp fra start når han er i form. Vi ser at han mangler den farten og punchen som han vanligvis har, sa Northug.

– Nødt til å få opp formen

Til tross for skuffende resultater i vinter, har Iversen uttrykt at han har følt seg sikker på 15-kilometerlaget i Beijing. Så sent som rett før Tour de Ski sa han følgende til NRK:

– Jeg er ikke den som har kniven mest på strupen. På klassiskdelen føler jeg meg trygg.

Men onsdagens løp ble rett og slett en stor fiasko. Emil Iversen tapte fra start til mål, og ble slått med hele tre minutter og seks sekunder av vinneren Iivo Niskanen fra Finland. Det holdt til en 59.-plass.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn helt på linje med Northug:

– Han er nødt til å få opp formen hvis han skal gå noen distanser i OL, sier han.

Iversen er en av seks herrer som allerede er tatt ut i den norske OL-troppen, men det betyr altså ikke nødvendigvis at han får gå renn. Norge har åtte i troppen, men bare fire plasser på hver distanse.

UTE AV FORM: Emil Iversen får ikke fart på skiene i OL-sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Blir stygt

Iversen erkjenner også selv at han nå er i alvorlige problemer. Riktig nok påpeker han at resultatet ble forverret av glatte ski, men likevel innrømmer han at kroppen ikke fungerer.

– Jeg føler meg bedre enn jeg får ut på skirenn, og det er ikke noe godt tegn for min del. Det skal egentlig være omvendt og har vært det i hele min karriere, så det er ikke artig å komme på skirenn og være en skygge av seg selv uten å ha noen gode svar. Men så er det typisk at skiene er så utrolig glatte. Jeg er ikke i god nok form til å beherske det i det hele tatt, og da blir det stygt, konstaterer Iversen.

Nå bryter han sannsynligvis Tour de Ski i et desperat forsøk på å finne OL-formen.

– Jeg må ta noen alvorlige grep så ikke skiten går rett i dass, sier han, og fortsetter:

– Kommer jeg tilbake i god form, har jeg noe på klassiskløpet å gjøre. Men jeg reiser ikke til OL hvis jeg ikke får noe bedre svar enn dette. Og det er ikke så mange skirenn å gjøre det på. Men jeg tror ikke det er vits i å stange meg lenger ned, sier han

STERK OL-SØKNAD: Pål Golberg inntok seierspallen sammen med Iivo Niskanen og Aleksandr Bolsjunov, og det gir trolig OL-tur. Foto: Terje Pedersen / NTB

Golberg leverte

Mens Iversen kanskje gikk seg ut av alle distanser, gikk Pål Golberg seg inn både i OL-troppen og på 15-kilometerlaget. Han fulgte opp sprintfinale tirsdag med tredjeplass på 15-kilometeren i Lenzerheide.

– Det er i hvert fall to skirenn som skal gås i Beijing. I dag går vi på høyde og alle er med, så jeg føler det er en god søknad, så får de høye herrer tale, sier Golberg til NRK.

– Du snakker om å takle forventningspresset. Han hadde kniven på strupen, han måtte vise seg fram fra sin beste nside denne helga. Det gjorde han med å være i finalen på sprinten i går, nå er han tredjemann i mål, bare slått av Niskanen og Bolsjunov, og da skal det mye til at ikke Pål Golberg er inne i OL-troppen, konstaterer Torgeir Bjørn.

Bjørn mener Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes og Pål Golberg nå er inne på 15-kilometerlaget i OL.

– De holder sikkert veldig døra på gløtt for at Emil Iversen skal ta den fjerde plassen. Men der er det mange men. Det er historikken som gjør at man gjerne vil ha med Iversen, han vant jo tross alt femmila i Oberstdorf og gjorde en suveren stafettetappe til norsk gull. Så per nå kan det godt hende at de skjønner inn Emil Iversen, men da må han opp på et helt annet nivå, kroppen må fungere på et helt annet nivå, hvis det skal være noen vits, sier Torgeir Bjørn.

Klæbo: Kan droppe 15 km i OL

Etter løpet understreker imidlertid Klæbo at han ikke har bestemt seg for om han skal gå distansen i Beijing.

– Hvis jeg ikke skal gå den, er det fordi jeg prioriterer annerledes, sier den meritterte trønderen som er aktuell for alle de skes øvelsene i OL, men kanskje ikke har krefter nok til å gå alle seks.

Finske Iivo Niskanen vant altså 15-kilometeren foran russiske Aleksandr Bolsjunov og Pål Golberg. Den norske laginnsatsen var sterk.

Johannes Høsflot Klæbo ble nummer fire, Erik Valnes nummer åtte, Martin Løwstrøm Nyenget ni og Didrik Tønseth ti.

Harald Østberg Amundsen (17), Simen Hegstad Krüger (18), Sjur Røthe (25) og Even Northug (52) gikk også raskere enn Emil Iversen, som altså ble slått av ni andre nordmenn.