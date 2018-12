Northug var Iversens forbilde og mentor: – Jeg skylder ham mye

Northug blir skremt av sosiale medier-bruk blant unge på skiskoler

TRONDHEIM (NRK) Petter Northug (32) forteller om knalltøffe prioriteringer og en far som krevde mye for at han skulle bli best i verden på ski. I dag mener skistjernen at ungdommen han selv møter har fokus på helt feil sted.