Northug om livet med konfliktene: Måtte le av omdømmekritikken

«Ja, de feirer jo. De er på dag tre nå», melder skistjernen glisende - når NRK spør om han tror skiforbundet kommer til å markere at han nå legger opp.

Skryter av Northug

Det ligger mye humor, men også litt spøkefullt alvor i det Northug sier. 32-åringen viser nemlig til at han kanskje ikke har vært den aller enkleste utøveren å ha med å gjøre opp gjennom årene.

Likevel hevder Northug at det har sett ut som en krig i mediene, men at det egentlig har vært humor og smil dem imellom.

Langrennssjef Espen Bjervig er helt enig med skistjernen, men innrømmer at det har vært utfordringer og uenigheter. Men han er svært fornøyd med at når partene har blitt enige, så har saken vært over for begges del.

– Det har vært fint å forholde seg til. I etterpåklokskapens lys har det vært godt å bli utfordret. Det har vært styrken til Petter som utøver. Han utfordrer det «satte» systemet. Det har vært bra, men av og til smertefullt at det skjer, sier Bjervig.

Northugs sportslige konflikter Ekspandér faktaboks 2006: Ble vraket, til tross for at han herjet under ski-NM, til OL i Torino i 2006. Den vrakingen har Northug aldri glemt.

2008: Northug måtte stå skolerett for laget fordi han skulle ha bidratt for lite på trening. At han ikke bidro nok, skal også ha blitt tatt opp med Northug opptil flere ganger tidligere den gangen.

2017-2018: Petter Northug ble vraket til både verdenscup i Canada, Finland og Tour de Ski i løpet av et drøyt år. Northug var svært misfornøyd med behandlingen. Etter Lahti-VM 2017 kritiserte han landslagssjef Vidar Løfshus knallhardt i offentligheten to ganger.

Stikk til eks NIF-topp

Den første store konflikten av markedsmessig art kom i 2009. Northug hadde allerede vokst seg stor som skiløper og vært en del av landslaget i noen år. Så ble det kjent at han skulle signere en avtale med energidrikkselskapet Red Bull.

NIF-SJEF: Inge Andersen sendte et stikk til Northug. Det likte trønderen dårlig Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det manglet ikke på advarsler. Northug fikk passet påskrevet av en rekke idrettsledere- og utøvere. Generalsekretær i Norges Idrettsforbund (NIF), Inge Andersen, kalte drikken «uetisk» og mente at Northug måtte passe på omdømmet sitt da han ville inngå avtalen. Året etter gjentok Andersen kritikken og trakk blant annet frem at Red Bull ble brukt som blandevann. Det mente Andersen at norsk idrett ikke kunne bidra med å markedsføre.

– En konflikt jeg flirte litt av var da jeg lanserte Red Bull-avtalen. Da Inge Andersen sa at «Petter må tenke over omdømmet sitt». Når jeg ser reiseregningene fra Sotsji, så synes jeg det er flere som bør tenke over omdømmet sitt, sier Northug den dag i dag – og smiler godt.

Han viser nemlig hvordan det ble avslørt at Inge Andersen og Norges Idrettsforbund (NIF) overfor VG i lang tid nektet å åpne opp for å åpne om egne reiseregninger. Det endte til slutt med at NIF ga etter. Spesielt regningene fra OL i Sotsji vakte oppsikt.

Lederne, deriblant Inge Andersen, fikk sterk kritikk for pengebruken. NIFs omdømme ble av enkelte eksperter omtalt som på bunnpunktet på omdømmeskalaen.

I ettertid var det altså Northug som kunne le sist, mener han.

– Føler det har landet i min favør

Men i 2013, fire år etter Red Bull-avtalen, kom det virkelige store bruddet med Norges Skiforbund. Petter Northug signerte med Coop. Sponsoren som skulle finansiere satsingen hans i sommerhalvåret var også i direkte konkurranse med forbundets sponsor Spar. Det utfordret hele bransjeeksklusivitets-prinsippet i Norges Skiforbund.

– Da jeg slo gjennom som en ny type langrennsløper, så åpnet jeg muligheten til å få med meg samarbeidspartnere som ikke har vært normalt innenfor langrenn før. Det var en utfordring i seg selv, sier Petter Northug i dag.

– Vi husker bare med Red Bull, hvor kontroversielt det var da, og hvor normalt det er i dag. Ting forandrer seg, og det vil det alltid gjøre. Vi har taklet alt bra. Det har vært utfordringer, men jeg føler det alltid har landet i min favør, så føler jeg sluttresultatet er bra, sier 32-åringen - og smiler.

RØRT: Petter Northug tok til tårene da han bekreftet at han legger opp. Du trenger javascript for å se video. RØRT: Petter Northug tok til tårene da han bekreftet at han legger opp.

Mindre muligheter for «krig»

Men Coop-konfliktene var ikke over med dét. Året etter fortsatte Northug å jobbe for spesialavtaler. I 2015 fikk han til og med en lang kontrakt som varte frem til OL-sesongen 2017/2018 var over. Konfliktnivået har tidvis vært høyt og meldingene fra begge leire krasse.

Men i dag er Northug mer imponert. Han mener regelverket er bra, tydelig og at det har utviklet seg mye fra han selv kom inn på langrennslandslaget og til nå.

– En veldig mye klarere struktur og retningslinjer på hva som er lov og ikke. Nå er det jo en sånn markedskrig, med mange yngre utøvere som kommer inn med egne sponsoravtaler, så er det lettere å forholde seg til. Før var det mer åpent og da blir det mer muligheter for «krig». Når er det mindre premisser, og vanskeligere å krige, sier Northug, som garantert har hatt sin siste sponsorkonflikt med Norges Skiforbund.