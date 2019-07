Norske toppdommere slår VAR-alarm

– VAR er ikke fremtiden, det er nå, sier Ola Hobber Nilsen i Toppdommerforeningen til NRK.

Dommerforeningen synes det er trist at norsk fotball ikke har kommet lenger i VAR-prosessen, og opplever at de fleste landene i Europa enten har videodømmingssystemet, eller har begynt med innføringen av det.

– Det er en helt annen måte å spille på, og en helt annen måte å dømme på med VAR. Så jeg kan ikke skjønne hvorfor norsk fotball skal være annerledes enn utviklingen i resten av Europa, sier Hobber Nilsen, som har støtte fra en samlet dommerforening.

Den avventende innføringen i Norge betyr at norske toppdommere må vente i flere sesonger før de kan benytte seg av det i eliteserien, noe som også fører til at internasjonale dommerkolleger får et stort konkurransefortrinn i kampen om internasjonale oppdrag.

Foto: Lucy Nicholson / Reuters

– Norske dommere vil bli tilsidesatt i Europa

– Et av de viktige kriteriene for å dømme de tøffe kampene internasjonalt, er at dommerne har erfaring med det systemet de skal dømme i. Hvis man har begrenset eller liten erfaring med VAR, så stilles det spørsmål til hvordan man skal håndtere dette ute i Europa, sier Hobber Nilsen.

De siste 25 årene har flere norske dommere fått internasjonale oppdrag. Helt siden tidligere dommersjef i NFF, Rune Pedersen, ble anerkjent som en av verdens beste dommere på midten av 1990-tallet, har Norge vært representert med dommere på det øverste og nest øverste nivået.

I dag har ikke Norge noen dommere i Uefas elitegruppe, som består av de 26 høyst rangert dommerne i Europa, eller i Uefas første kategori.

FIFA-dommer: Svein Oddvar Moen mener VAR bør innføres når eliteserien er klar for det. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Svein Oddvar Moen er Norges eneste Fifa-dommer med VAR-lisens, og var i perioden 2017–2019 i første kategori, frem til han nå nylig ble ytterligere degradert til andre kategori.

Dommernivået er dermed lavere i Norge enn på mange år, og veien til å dømme EM, VM og mesterligaen kan bli enda lengre.

– Norske toppdommere vil bli tilsidesatt ute i Europa, sier Moen til NRK og legger til:

– I de store mesterskapene blir man ikke tatt med i vurderingene hvis man ikke øver på dette hver uke, så hvis Norge skal ha dommere ute i verden i EM og VM i framtiden, må vi har VAR i eliteserien.

Samtidig sier Moen at det ikke er krise om det ikke blir VAR i Norge og understreker at eliteserien må være klar for VAR-inntredenen når den tid kommer.

– Det beste er å innføre det når ligaen er klar for det, så vi må skynde oss langsomt. For når produktet kommer, må det være gjennomført og klart, for da kommer det forventninger.

Håper å ha det på plass innen fem år

Nils Fisketjønn, direktør i konkurranseavdelingen hos NFF, har forståelse for at dommerne ønsker VAR nå, men sier at det kan ta flere år før teknologien blir tatt i bruk på norske fotballstadioner.

2021: Nils Fisketjønn i NFF sier VAR kommer til Norge tidligst i 2021. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg håper vi får på plass en målsetting om å innføre VAR i eliteserien i handlingsplanen for norsk fotball de neste fire årene, som skal vedtas på fotballtinget til våren, forteller Fisketjønn til NRK og sier at VAR tidligst blir å se i 2021-sesongen.

NFF og Norsk Toppfotball skal opprette et «VAR-prosjekt» i august, hvor de skal gå nærmere inn på tekniske utrustninger og kostnader.