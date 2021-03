– Du må først levere noe. Det minste kravet for å få lønn, er i alle fall at man holder følge med feltet. Det er det jeg mener, konstaterer Gerry Helders.

Denne uken ble det klart at det profesjonelle kvinnelaget Team Hitec er slått sammen med Team Coop, og at sammenslåingen innebærer at de kvinnelige rytterne får samme vilkår som de mannlige.

Det er hverken bra eller rettferdig, ifølge sykkelsponsoren.

– Man kan ikke knekke sporten. Og hvis Norge tror at man skal gi likestilling direkte, så er det helt feil. Man må gi før man kan ta. Det er som i yrkeslivet, gjør du ikke jobben din, så får du sparken. Uansett om du er mann eller kvinne, sier Helders til NRK.

– I Norge er det så lett, man har så mange oljepenger, men man trenger ikke kaste penger ut av vinduet før folk har bevist noe, fortsetter han.

Helders, som er tidligere syklist, har drevet både elitelaget til Hero og sitt eget kontinentallag for damer. Han har også vært sponsor for nettopp Hitec, og nå sponser han blant annet Massi-Tactic, laget til den norske toppsyklisten Vita Heine.

– Ikke betale fulltidslønn for en deltidsjobb

Helders erkjenner at det er vanskelig å ta opp dette, og han understreker at han er for likestilling.

SYKKELSPONSOR: Gerry Helders. Foto: Privat

– Da mener jeg at skal man ha lik lønn for likt yrke, så man skal i alle fall ikke betale fulltidslønn for en deltidsjobb, forklarer han, og legger til at likelønnsmotstanden hans ikke gjelder alle kvinnelige syklister.

– De fleste kvinnene i Norge, altså 98 prosent, trener for dårlig. Det blir ikke resultater, de klarer ikke å holde følge med feltet i Norge engang. Og så prøver de seg i utlandet, og så går det dårlig. Så slutter de å sykle. Det går utover psyken, påstår han overfor NRK.

Nå håper han heller at Norges Cykleforbund (NCF) starter et rekrutteringsteam for juniorer og U23-talenter, der de 8-10 beste juniorene og de 8-10 beste U23-rytterne kan sykle som et landslag hele året i utlandet. På den måten kan nivået til de nest beste heves.

Tror penger fører til latskap

Helders er altså ikke begeistret over at Hitec- og Coop-rytterne nå skal få lik lønn, men han er svært positiv til Det internasjonale sykkelforbundets (ICU) plan for å bedre likestillingen i sykkelsporten.

Den inkluderer både lønn og TV-tid.

– UCI har en plan som tilsier at de som kjører for WorldTour-team, skal ha lik lønn som gutta innen fire år, og lik TV-sendetid innen fem år. Men dette må bygges opp, mener Helders, og legger til:

– Det er i en rivende utvikling, men da må ikke Norge begynne å løpe før de har lært og krabbe. Det er litt av det jeg forsøker å si.

Helders har et helt annet syn når det gjelder de kvinnelige skihopperne.

– Der skulle de hatt lik lønn, for de er helt i verdenstoppen. Men la de norske kvinnelige syklistene komme dit før de forlanger noe,

– Men tror du ikke at hvis de får lønn, og kan bruke mer tid til dette, så vil det være med på å gjøre dem bedre?

– Nei.

– Fordi?

– Penger gjør ikke noe, det gjør bare folk late.

– Forstår hva Gerry mener

– Jeg forstår hva Gerry mener, men jeg er ikke enig i at det går for fort.

Det sier tempospesialist Vita Heine, som sykler for laget Helders er med og sponser. Hun er enig i at lønningene i noen tilfeller vil være for høye sammenlignet med prestasjonene, men at det kun vil være tilfellet i starten.

– Det vil rette seg opp etter hvert siden, det vil bli mer attraktivt å være proff blant jentene, tror Heine.

SPONSES AV HELDERS: Vita Heine, her under landeveisrittet under VM i 2019. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Hun peker på at mange jenter velger bort sykkelsporten i dag, fordi det å satse på sykkel er et rent tapsprosjekt økonomisk.

– Det er også flere som studerer og jobber ved siden av satsingen, de får ikke trent nok og restitusjonen blir dårligere, dermed uteblir resultatene. Med lønn fra sykkellaget vil de kunne trene mer dedikert slik som Gerry nevner er nødvendig for å nå toppen, sier Heine, som støtter Helders' forslag om at forbundet bør danne et eget rekrutteringsteam:

– Forslaget er godt. Unge kvinner som er ferdige som juniorer, blir kastet ut i seniorklassen, og det steget blir for stort for mange, avslutter Heine.

Ikke snakk om millionlønn

Hitec-rytter Pernille Feldmann ønsker ikke å kommentere uttalelsene til Helders, men hun er svært glad for at sammenslåingen nå gjør at kvinnene også får bedre vilkår.

FÅR BEDRE VILKÅR: Pernille Feldmann. Foto: Privat

– For min del vil høyere lønn føre til mer tid til trening og restitusjon enn tidligere. Jeg har selv jobbet deltid i en sykkelbutikk. Den tiden jeg brukte tidligere på å jobbe, kan jeg nå bruke på å trene de ekstra timene og få den nødvendige restitusjonen hver dag, forklarer Feldmann.

Hun påpeker at det ikke er snakk om noen millionlønn, og at de nye vilkårene både kan heve dem sportslig, men også øke forventningene.

– En høyere lønn betyr jo også at det vil kunne bli satt høyere krav til oss ryttere og vi må prestere bedre enn hva vi har gjort så langt i år, avslutter Feldmann.

Hun får støtte av lagsjef Karl Lima.

– Jeg synes ikke at likestilling i norsk sykkelsport går for fort. Tvert imot henger de etter mange andre idretter. Men det er mange positive ting som skjer for tiden, så jeg klager ikke.

Ifølge Lima gikk størsteparten av lagets inntekter til å dekke driftskostnader før sammenslåingen. Nå blir det litt igjen til rytterne også, slik at de blir mindre avhengige av ekstrajobber og støtte fra foreldrene

– Og det er vi utrolig glade for, understreker lagsjefen.

Forbundet er uenig

NRK har presentert Helders' rekrutteringsoppfordring til NCF, men sportssjef Hans Falk er ikke enig i at det er veien å gå.

SPORTSSJEF i NORGES CYKLEFORBUND: Hans Falk. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Juniorer går på skole, og vi vil ikke at de skal være på farten året rundt. I den alderen skal det være en balanse mellom å utvikle idrettsutøveren, og å vite at de er forberedt på livet som venter etter idrettskarrieren. Derfor er skole viktig, forklarer Falk.

Han er enig i at U23-jentene ikke har et kjempegodt rittilbud, ettersom sykkelsporten på kvinnesiden har en litt annen struktur enn på herresiden, og at U23-jentene derfor fort havner i ritt med eliten.

– Derfor får jentene flere samlinger enn gutta, og vi bruker totalt sett mer penger på våre kvinnelige landeveissyklister, både i form av treningssamlinger og ansatte, enn vi gjør på herrene, sier Falk.