– Det er utrolig kult. Jeg var ikke klar over det før jeg spilte kampen, sier Evjen til NRK.

I Eliteseriekampen mot Strømsgodset vartet Glimts stortalent opp med to skåringer. Én i den første omgangen og én i andre omgang.

Den første skåringen til Evjen var av det vakre slaget. 19-åringen lurte Strømsgodset-forsvarer Duplexe Tchamba med en frekk piruett-finte, før han satte ballen mellom beina på Morten Sætra i Godset-buret.

– Jeg må bare tenke på meg selv

Det var nok til å senke drammenserne i blått og ta med seg tre poeng hjem.

Kanskje var det også nok til å imponere speiderne fra Manchester United og Manchester City, som ifølge Eurosport, var på tribunen.

STORT: Evjen noterte seg for to nettkjenninger med to av verdens største lag på tribunen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Selvfølgelig er det utrolig artig, hva skal man si. Ingen ting er sikkert før ting skjer, man skal bare fokusere på seg selv fremover og det er det jeg gjør, sier Evjen.

Evjen har storspilt for Bodø/Glimt denne sesongen. 19-åringen står med seks mål og to målgivende pasninger på 14 kamper i Eliteserien.

Og med fasjonabelt besøk fra England, kommer også drømmene om utenlandsspill.

– Det er jo selvfølgelig vanskelig å ikke gjøre det. Men fra egen erfaring, hvis jeg tenker for lenge på det, så presterer jeg ikke over tid. Jeg må bare tenke på meg selv og neste kamp fremover, så blir det her bra, konstaterer Evjen som heller ikke legger skjul på at United er hans favorittlag.

– Vi vet vi er en mellomstasjon

Med dagens seier er Glimt på skuddhold til tabelltoppen. Laget ligger fire poeng bak serieleder Molde, med to kamper mindre spilt.

Og hvis Glimt-trener Kjetil Knutsen får det som han vil, vil Evjen fortsette storspillet for de gule ut sesongen.

POTENSIAL: Bodø/Glimt-trener, Kjetil Knutsen, ser et veldig stort potensial i unggutten Evjen. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Vi vet vi er en mellomstasjon i karrieren til Håkon, men det er en timing i alt. De store klubbene som ser på ham, har nok en tanke bak det. Han er ikke klar for det spranget, det er litt stort, sier Bodø/Glimt-trener Knutsen til NRK og fortsetter:

– Det riktig at Håkon blir i Bodø/Glimt ut sesongen, det er min private mening om den saken. Jeg ser et veldig stort potensial i Håkon.

Evjen selv er og klar på at utenlandsspill ikke er et enkelt valg.

– Alt har sine fordeler og ulemper, så jeg vet ikke. Det er et vanskelig valg, men hvis det kommer så skal jeg eventuelt ta det der og da.