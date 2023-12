Norsk stafettfiasko – reserve mener hun ble kastet til ulvene

Etter en solid gjennomføring i de iskalde, svenske skogene satte Heidi Weng i gang Margrete Bergane på stafettens andre etappe. Bergane staket seg ut med en knepen ledelse ned til USA. Avstanden ned til Sverige og Tyskland var stor, og forutsetningene gode.

Men det ble en marerittetappe for Norges stafettreserve.

– Hun er ung og lovende, U23-løper og blir kastet litt til ulvene her, sa Ole Kristian Stoltenberg på NRKs radiosending.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland sa seg enig.

– Det raknet fullstendig på den andre etappen. Etter det har Norge vært en skygge av seg selv, konstaterte han.

For første gang siden mars 2007 havnet et norsk stafettlag på damesiden utenfor pallen i verdenscupsammenheng.

NEDTUR: Det ble en tøff dag på jobben for landslagstrener Sjur Ole Svarstad og de norske stafettkvinnene. Foto: Geir Olsen / NTB

– Vi kom litt «på hæla» i dag på den andre etappen. Vi kom skjevt ut, erkjenner landslagstrener Sjur Ole Svarstad.

Brå start på dagen

Klokken 06.55 søndag morgen fikk hun beskjed om at hun skulle ta etappen til Astrid Øyre Slind, som måtte kaste inn håndkleet på grunn av en sår hals.

– Jeg tenkte at dette blir gøy, men tøft. Og det ble det, sier Bergane til NRK.

Rosie Brennan gikk knallhardt ut fra start på den andre etappen, og Bergane hadde ikke sjans til å henge med. USA kjørte fullstendig fra Norge, og Sveriges Emma Ribom spiste enkelt opp luken til Norge.

Plutselig var også Tyskland oppe i ryggen til Bergane, og både Sverige og Tyskland suste fra henne. Hun endte opp med å veksle 48,5 sekunder bak USA.

– Det har vært en tøff runde for Bergane, kommenterte Stoltenberg på NRK-radio.

– Det var stressende, men jeg måtte bare prøve. Det gikk for fort, erkjenner Bergane.

– TØFT, MEN GØY: Slik oppsummerte Margrethe Bergane sin andre etappe på stafetten. Foto: Ulf Palm/TT / AP

– Det er litt synd

Det ble en brutal etappe, som har blitt spådd en lysende skikarriere og som har imponert med blant annet en 6. plass i Holmenkollen og 8. plass opp «monsterbakken».

Hun sa seg enig i Stoltenbergs kommentar om at hun ble kastet til ulvene.

– Ja, det føltes litt sånn. Det er sterke løpere, og de er bedre enn meg. Jeg trenger denne erfaringen, så jeg får ta med meg det. De andre jentene går bra, så det er litt synd at jeg taper en del.

– Du sier selv du ble kastet til ulvene, skulle man valgt annerledes?

– Nei, jeg tror ikke man kunne ha valgt så mye annerledes. Jeg gjorde så godt jeg kunne, og jeg synes det var gøy å gå. Det er gøy å gå stafett, så jeg må være glad for at jeg fikk gå, sier Bergane.

– Det var tøft å gå ute der. Det er gode løpere og jeg prøvde å henge på Rosie Brennan fra start, men det gikk for fort for meg. Jeg måtte bare gå i en fart jeg kunne holde. Jeg gjorde så godt jeg kunne, men det er kjedelig at det ble så mange sekunder opp.

GOD ETAPPE: Heidi Weng ga Norge et godt utgangspunkt etter en spennende duell med Jessie Diggins på den første etappen. Foto: Ulf Palm/TT / AP

Langt bak

Anne Kjersti Kalvå dobbeldanset seg ut på sin fristilsetappe med vanskelige forutsetninger og endte opp med å tape tid til pallen. Da hun satte i gang var Norge 48,5 sekunder bak ledende USA. Ved veksling til den fjerde og siste etappen var avstanden på 57,4 sekunder.

– Det er klart det er en tøff etappe å bli kastet inn på. Det er høyt nivå, de går fort de aller beste, men det er god læring for Margrethe, og hun gjorde så godt hun kunne. Det er bra nok i dag, sier Anne Kjersti Kalvå om Bergane.

– Hvordan jobbet dere med å psyke henne opp?

– Vi prøvde bare å si at hun skulle senke skuldrene og gå sitt eget løp. Det ble litt større avstander i dag enn vi kanskje hadde trodd. Det er en tøff løype med lite hvile. Hvis man har en litt tøff dag, får man svi for det, sier Kalvå.

KANONETAPPE: Her veksler Rosie Brennan (fremst til venstre) med Sophia Laukli. Brennan parkerte konkurrentene fullstendig på den andre etappen. Foto: Ulf Palm/TT / AP

Svensk hjemmeseier

– Hun fikk en brutal jobb. Andreetappen hadde veldig sterke løpere, med Brennan i storform og svensker og tyskere. Vi får gi henne et klapp å skulderen, hun gjorde så godt hun kunne, sier Norges ankerkvinne, Lotta Udnes Weng.

– Vil du ta en prat og sjekke at hun har det bra?

– Vi tar vare på hverandre. Det er ikke bare hennes feil, hvis man kan si det sånn. Vi er fire løpere, det er sånn det er på stafett, sier hun.

– Ble hun kastet til ulvene?

– Ja, definitivt. Hun våknet opp til en melding om at hun skulle gå stafett. Hun har ikke gått så mange i verdenscup før. Det er vanskelig å bli kastet ut i den situasjonen, hvor du går mot en av verdens beste løpere og skal prøve å henge på så lenge du klarer. Da er det fort gjort å gå med hodet under armen den første kilometeren. Da taper du mer enn du vanligvis ville gjort hvis det ikke var om og gjøre å henge på, påpeker Udnes Weng.

STØTTER BERGANE: Lotta Udnes Weng mener Bergane fikk en tøff og utakknemlig oppgave da hun måtte hive seg rundt og gå den andre etappen for Norge. Foto: Geir Olsen / NTB

På den siste etappen ble Udnes Weng gående alene ute i de elleve minusgradene.

Avstanden til de tre tetnasjonene økte og økte.

– Norge blir gående litt alene der ute og det er en vanskelig posisjon for Lotta Udnes Weng som har i sin styrke i en spurt. Vi hadde håpet at Norge skulle være med å kjempe i en spurt, men nå blir det et helt annet løp, konstaterte NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

– Det er litt skuffende at vi ikke er med i den kampen i det hele tatt, la han til.

Seierskampen sto mellom USA og Sverige, og etter en kanonetappe av Ebba Andersson tok Sverige over ledelsen. Moa Ilar økte ledelsen ytterligere og sørget for en overlegen svensk hjemmeseier. USA ble nummer to, etterfulgt av Tyskland.

Norge endte som nummer fire, ett minutt og 40 sekunder bak «söta bror».