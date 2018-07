– Det er ikke overraskende at de når toppen, men det er overraskende at det skjer allerede nå.

Det sier duoens trener Kåre Mol. I finalen slo Sørum og Mol den spanske duoen bestående av Pablo Herrera og Adrian Gavira med utklassingssifrene 21–18 og 21–12. Mol mener det er en strålende prestasjon av de to ungguttene.

– Dette er en femstjerners majorturnering, som er en av de tre virkelig store turneringene i sandvolleyball, forteller Mol.

Jobbet hardt over lang tid

Han mener at duoen har et usedvanlig stort potensial. Derfor tror Mol at de kan levere flere lignende resultater fremover.

– De er helt ekstremt gode atleter og ballspillere. Det har jeg sett i mange år, og derfor har jeg jobbet hardt med dem over lang tid, sier Mol.

Han trekker derimot frem duoens råskap som deres største styrke.

– Dette er kun deres andre finale, også går de helt til topps i en så stor turnering. Det er veldig imponerende. De viser en råskap få andre hard. De beholder roen selv om de ligger an til å tape, sier treneren.

Første siden Høidalen og Kjemperud

Seieren sikrer duoen Mol/Sørum 400 000 kroner. De gikk inn i turneringen seedet som nummer 15, men tok seg altså helt til topps. Fra før var deres beste plassering en niendeplass.

Forrige gang en norsk duo klarte noe lignende var da Jørre Kjemperud og Vegard Høidalen vant i Berlin i 1998.

Trener Mol sier at de alltid har seier som utgangspunkt.

– Vi spiller jo alltid for å vinne, men det gjør alle andre også. Som regel går man på trynet, men i dag seiret vi, forteller Mol.

Duoen har medalje under OL i Tokyo i 2020 som det langsiktige målet, et mål som basert på helgens prestasjoner virker veldig realistisk.