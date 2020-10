Norsk rytter sjokkert over smittetiltak: – Det var sikkert 100 mennesker i spisesalen

Det hersker fullstendig kaos i Giro d' Italia etter den første hviledagen av treukersrittet. Etter testene som ble gjort mandag har to lag nå trukket seg fra rittet.

Først trakk Mitchelton-Scott sitt lag etter fire nye positive prøver i teamet. Så kom beskjeden om at også storlaget Team Jumbo-Visma var ferdig etter at deres store stjerne, Steven Kruijswijk var ute.

– Jeg er enig i beslutningen, det er veldig reflektert og ansvarlig oppførsel av laget. Jeg er stolt av laget og støtter avgjørelsen, sier Tobias Foss (23) til NRK.

Det norske stortalentet er inne i sin første sesong som proffrytter for det nederlandske mannskapet og skulle i touren bruke sine klatre- og tempoferdigheter til å hjelpe lakapteinen Steven Kruijswijk mot seier.

Kruijswijk testet positivt da samtlige ryttere var gjennom en obligatorisk medisinsk sjekk på hviledagen mandag. Dermed er den klatresterke nederlenderen og hele hans lag ferdig i årets Giro.

Kruijswijk lå på 11.-plass sammenlagt foran tirsdagens etappe, kun ett minutt og 24 sekunder bak ledende João Almeida. Sjansene for en plassering helt i toppen var således meget gode.

Mitchelton-Scott trakk laget sitt tirsdag. Lagkaptein Simon Yates (i midten) trakk seg før helgen da han fikk påvist korona. Foto: Luca Bettini / AFP

– Det er helt klart kjedelig. Vi har forberedt oss sinnssykt godt og alle på laget var i veldig god form. Vi var på gang med noe stort noe med Steven, så det er kjipt sånn sett, sier nordmannen på telefon fra Italia.

Foss forteller at laget tok avgjørelsen etter lange diskusjoner tirsdag formiddag.

– Det var en lengre prosess. Vi ble vekket klokka halv åtte i morges og fikk vite at det var en positiv test. Alle ble testet på nytt og Steven var fortsatt positiv. Etter det var det en stor dialog innad i lagledelsen om vi skulle fortsette eller ikke. De hadde et møte klokka elleve, og da kom beslutningen, sier 23-åringen.

Manglende tiltak

I går kveld var nordmannens lagkamerat Jos van Emden med i podkasten «The Cycling Podcast», hvor han ga uttrykk for frustrasjon over manglende koronatiltak i årets Italia rundt. Van Emden nevnte at ti lag sov på to hoteller og at gjester utenfra Giroen spiste fra samme buffé.

Jumbo-Vismas Jos van Emden er en av de som har kritisert arrangørene av årets Giro d' Italia. Foto: Luk Benies / AFP

Også Foss sier han var veldig overrasket over de manglende tiltakene da de ankom Giroen.

– Den første dagen da vi kom ned, var det sikkert 100 mennesker i spisesalen. Det var tre lag og hele politieskorten. Så vi ble også ganske sjokkert over at det ikke var separert og at vi levde i en boble. De som har kjørt Tour de France sier det er en stor forskjell i sikkerhet. Samtidig følte vi at det var relativt innenfor. Det viser seg jo og det er ikke spesielt overraskende, vi lever jo såpass oppå hverandre. Når det først kommer et tilfelle er sannsynligheten at det sprer seg rimelig fort, sier Jumbo-Visma-rytteren.

Rittdirektør Mauro Vegni sier til italienske TV-kanalen Rai at de har gjort alt i sin makt for at årets Giro skal kunne gjennomføres.

– Denne morgenen har alle lagene som avla positive prøver gjennomgått nye hurtigtester og de vil gjøre det samme i morgen. Til nå har vi tatt 1500 prøver og helt ærlig er det umulig å gjøre mer enn dette, sier Vegni ifølge VeloNews.

– For alle er målet å komme oss til Milano. Vi gjør alt vi kan for å gjennomføre denne Giroen i oktober, og få fullført den med verdighet og rettferdighet, fortsetter rittdirektøren.

Foss påpeker samtidig at det ikke først og fremst er på grunn av rytterne at det er klokt og riktig å stå av årets Italia rundt.

– Alle de rytterne som har fått påvist korona har jo ikke følt seg dårlig. Så jeg er ikke bekymret for min egen helse eller rytterkollegaene. Men vi har et støttemannskap på 15-20 mann her, hvor noen har underliggende sykdommer og noen har alderdom, så man har ansvar for så mye mer enn bare seg selv. De ønsker å ta vare på helsen vår og til hele laget, men så føler vi også at det er viktig å sende ut et signal om at idrett ikke er alt her i verden og at helsen til både de i idretten og fansen som følger helt klart har en høyre prioritet enn at vi skal underholde folk på TV, sier han.

Lang vei hjem

Foss syklet sitt aller først treukersritt og imponerte stort på den første etappen hvor han syklet inn til en sterk femteplass på åpningstempoen. Den tidligere vinneren av det prestisjetunge Tour de l'Avenir, «ungdommens Tour de France», tar med seg mye positivt fra Giroen, selv om han ikke fikk lov til å fullføre.

– For min egen del så har jeg fått mye god læring og alt av bekreftelser jeg trenger, så jeg vil påstå at jeg er mer motivert enn noen gang før til å trene bra i vinter. Det kommer nye muligheter neste år.

Nå venter en karanteneperiode før Foss kan få kommet seg hjem til Norge. Akkurat når Vingrom-gutten kommer seg tilbake til Mjøsas bredder er han fortsatt usikker på.

– Jeg vet ikke helt prosessen, men vi skal ta veldig gode forholdsregler. Vi spiste jo middag med Kruijswijk i går kveld, så det er karantene som gjelder. Vi kan ikke fly, så det er snakk om at eventuelt skal kjøre til Nederland og være i karantene der enten til vi har testet oss nok ganger eller vært der i to uker. Vi skal være veldig «safe» og bruke den tiden det tar på å komme oss hjem, men det blir nok ikke en rask prosess, sier Foss.