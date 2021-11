Atle Lie McGrath endte til slutt på tredjeplass i parallellslalåmen i østerrikske Lech søndag kveld. Han holdt unna og ble nummer tre foran Henrik Kristoffersen.

Dermed kan han juble for sin andre pallplass i karrieren. En råsterk prestasjon fra løperen som ble offer for en stygg kneskade forrige sesong.

– Da jeg sto der på toppen var det noe av det mest intense jeg har vært med på. Jeg klarte så vidt å ta en slurk med vann før start. Det er veldig deilig å få det resultatet. Jeg følte meg veldig bra, sier 21-åringen etter rennet.

McGrath falt rett før mål i sin semifinale mot Dominik Raschner og måtte derfor ta til takke med å kjempe om tredjeplassen, mens Kristoffersen, som hadde et halvsekund å gå på til Christian Hirschbühl, tapte mot østerrikeren i sin semifinale og var 0,18 bak.

Dermed ble det helnorsk duell i kampen om den siste pallplassen, og der var McGrath sterkest.

– Jeg stiller for å vinne hver gang. Jeg håper det fortsetter på denne trenden.

Christian Hirschbühl tok sin aller første seier i verdenscupen og vant foran Dominik Raschner i finalen. Dermed var det underdogen som stakk av med seieren i Østerrike denne gangen.

– Skandaleoverskriftene kommer

Likevel var det noe annet som fikk mest oppmerksomhet søndag kveld, nemlig ulik hastighet i de to traséene.

Omtrent hvert eneste heat i åttedelsfinalene viste med all tydelighet at det var stor forskjell på hastigheten i de to traséene, og det var mange som fryktet at dette ville prege hele konkurransen.

– Vi er tilbake nå til at denne parallell-disiplinen blir en omdiskutert disiplin. Du vet som arrangør at skandaleoverskriftene, de kommer til å dukke opp, sa NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

Lerdahl mener konkurransen i åttedelsfinalene, og tidvis senere, i stor grad ble avgjort av trekningen.

– Det lønner seg å starte i den tregeste løypa, som da er den blå. Man ligger maks et halvt sekund bak etter første runde, så bytter man plass og skal over til en rød løype som er seks-syv tideler raskere. Da sier det seg selv at det er fullt mulig å snu det halvsekundet til sin fordel og gå videre, sa han.

– Alle vet at den røde løypa er raskest. Dette kan bli et irritasjonsmoment, sa NRK-ekspert Nina Haver-Løseth.

Underveis i rennet kunne man også høre Atle Lie McGrath si «den røde er lettere», så dette var åpenbart et tema også blant utøverne.

– Snøen ble mye dårligere i den blå løypa etter hvert. Det er ikke arrangøren sin feil. Jeg følte løypene var helt like, så det var fair, sa McGrath til NRK etter rennet.

NRK-kommentator fikk sinte SMS-er

FIS sier til NRK at de prøver sitt beste for å sikre at begge løypene er så identiske som mulig.

– Men løypene kan variere litt på grunn av snøforhold og ulike andre variabler. Det er derfor vi har et format med to løp i hver omgang, som sikrer at utøvere konkurrerer på begge traséer hver runde, sier pressetalsmann Tim Cetinich til NRK.

Lerdahl forteller at dette ble et tema også hos andre nasjoner under søndagens renn.

– Jeg har fått tekstmeldinger underveis i rennet av kommentatorer som sitter direkte i Frankrike og er mildt sagt misfornøyd med å forholde seg til at det spriker hit og dit, sier Lerdahl.

I AKSJON: Henrik Kristoffersen kjørte parallellslalåm søndag. Foto: Torstein Bøe / NTB

Det jevnet seg imidlertid ut i kvartfinalene og ble langt jevnere der. Dermed ble det heller ikke det skandalerennet det var i ferd med å utvikle seg til å bli.

Likevel ble det tydelig også i de siste heatene at det var forskjell på løypene.

– Som utøver ønsker man jo at det skal være 100 prosent likt, men det er egentlig helt umulig å få til, sier NRK-ekspert Nina Haver-Løseth.

Henrik Kristoffersen og Atle Lie McGrath var de eneste nordmennene som kvalifiserte seg til finalene i parallellslalåmen i østerrikske Lech.

Tidligere søndag greide ikke Leif Kristian Nestvold-Haugen, Timon Haugan og Fabian Wilkens Solheim å ta seg videre til utslagsrundene. Kristoffersen var tredje beste utøver i kvalifiseringen.

Lørdag var også de norske kvinnene i aksjon. Der var Thea Louise Stjernesund (24) fem hundredeler fra sin første verdenscupseier og havnet på andreplass.