VM-debuten endte i smerter for Haugan – ble kjørt ut på båre

Haugan skulle ut i heat nummer to mot Linus Straßer, men i det han skulle hive seg ut fra start, skjedde det noe med nordmannen.

– Aiaiai, det ser ut som han strekker noe når han tar i skikkelig ut fra start. Man ser det på ansiktsuttrykket hans med en gang at det er noe galt, sa ekspert Marius Arnesen i kommentatorbua.

Strasser kunne dermed bare kjøre rolig ned i mål og få seg et godt forsprang.

Etterpå bekreftet Steve Stavik at Haugan hadde fått skuldra ut av ledd.

– Han gjorde det i det han startet. Jeg var med han bort på båren, hvor de dro skuldra på plass. Det vil ingen ende ta dette, sier Stavik.

Landslagssjefen bekrefter at Haugan har slitt med skulder ut av ledd før.

– Det er to år siden han hadde den ut av ledd sist. Man har en ganske lang strekkbevegelse ut fra start der, så det kan skje fort, sier Stavik.

Lang rekke med skader

Underveis i VM måtte også Kjetil Jansrud trekke seg midt i superkombinasjonen på grunn av en ryggskade.

Før VM røk sideleddbåndet til slalåmkometen Lucas Braathen. Også Atle Lie McGrath skadet leddbåndet og mistet dermed VM.

I januar skadet også Aleksander Aamodt Kilde seg på trening. For han var det fremre korsbånd som sørget for at det ikke ble noen VM-tur for han heller.

– Det er utrolig kjedelig det her. Nå har vi fem mann ute. Hvert fall fire av dem kunne hatt medaljesjanser her, sier en oppgitt Stavik.