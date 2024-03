Norsk OL-stjerne disket for juks – her bryter han reglene

Graabak lånte nemlig konkurrenten Vinzenz Geigers startnummer da han skulle hoppe på hjemmebane i Granåsen.

TV-kameraene plukket opp hvordan Geiger overrakte startnummeret.

Handlingen fikk konsekvenser. Rennleder Ottesen er ikke imponert.

– Han kom med et startnummer som ikke er hans. Det er enkelt og greit ikke lov. Har du rotet det bort, får du rett og slett ikke starte, sier rennlederen i Granåsen.

– Det er en type manipulasjon. Rett og slett juks, påpeker Ottesen.

IKKE IMPONERT: Rennleder Lasse Ottesen. Foto: Geir Olsen / NTB

Rennlederen tar saken med et smil, men er klokkeklar på regelbruddet.

– Graabak er en ringrev som prøver det han kan. Det er ikke vi superfornøyd med. Det er bare én avgjørelse å ta, og det er at han diskes, forteller Ottesen.

– Prøvde å unngå kamera

Graabak er en av de største profilene i kombinertsirkuset. Han står med fire gull og to sølv i OL. Til NRK forklarer den norske stjernen hva som skjedde.

– Jeg fant rett og slett ikke startnummeret mitt. Jeg har fortsatt ikke funnet det, så jeg er veldig usikker på hvor det er. Jeg dro på toppen i et håp om å finne det der. Det gjorde jeg ikke.

– Da hadde det seg sånn at Vinzenz Geiger ble disket på toppen og ikke fikk hoppet. I og med at han har sånn «best skier»-nummer – han har ikke noe startnummer i seg selv – så fant jeg ut oppe i hodet mitt at kanskje jeg skulle låne hans nummer. Så det gjorde jeg, sier Graabak.

Trønderen forteller hvordan han prøvde å unngå oppmerksomhet.

– Både på bommen og i kamera etterpå, så prøvde jeg å skjule det startnummeret. Jeg prøvde å stille meg litt på skrå og ta en hånd litt foran. Jeg prøvde så godt jeg kunne, men han tok det av meg med en gang jeg kom ut av exitgaten. Det var artig å hoppe bra på ski, sier Graabak.

– Lasse Ottesen varslet at han skulle ta en prat med deg, og mente det var manipulasjon og juks. Hva tenker du om det?

– Jeg føler at hvis det skal være under definisjonen juks, så må du få en fordel av det i min bok. Jeg får åpenbart ikke noe fordel av det. Jeg vet ikke hva manipulasjon er ifølge Lasse, men jeg manipulerer ingenting heller, sier Graabak.

STJERNE: Jørgen Graabak er blant de største stjernene i kombinertverdenen. Foto: Geir Olsen / NTB

Se kombinert lagkonkurranse i verdenscupen på NRK 2 lørdag klokka 13.

– Prøvde å lure en luring

32-åringen forstår at Ottesen må reagere.

– Hvis han vil gi meg en pekefinger og sånt, så får han gjøre det. Han kan sikkert sette et eksempel eller sånne ting. Man skal hoppe med riktig nummer, så jeg ser den. Kanskje jeg er litt for løsningsorientert og burde bare ikke hoppet. Det kan godt hende jeg burde vært voksen nok til det. Det får nesten han svare på, sier Graabak.

– Jeg prøvde å lure en luring, og det gikk ikke, sier han lattermildt.

Ottesen er opptatt av å ikke blåse opp alvoret i saken, men mener det hele var unødvendig av to så rutinerte utøvere.

– Jeg synes ikke det er noe særlig. Med to såpass voksne utøvere, som er veldig klar over at dette ikke er lov, tenker jeg det er helt i grenseland av hva vi synes er ålreit.

Sportssjef for kombinert i Norges skiforbund, Ivar Stuan, tar Graabak i forsvar.

– Jeg kan aldri tenke meg at han jukser. Han er slettes ingen jukser. Han er helstøpt ved, sier Stuan

Kan få konsekvenser om godværet snur

En provisorisk omgang er en omgang som blir tellende dersom den faktiske konkurransen blir avlyst.

På søndag går kombinertkonkurransen av stabelen. Dersom den ikke kan avvikles – på grunn av for eksempel for mye vind – blir dagens renn stående som tellende for konkurransen.

Dersom søndagens konkurranse avvikles som normalt får ikke startnummer-episoden noen sportslig konsekvens.

– Det er fin værmelding i helgen, så jeg håper virkelig at den ikke blir brukt, denne provisoriske omgangen, sier Graabak.

Graabak forteller at stemningen mellom ham og Ottesen er god.

– Det er mitt ansvar å ha eget nummer, så den er grei den. For min del så skulle de gjerne ha sett mellom fingrene på den. Det var ikke feil startnummer i seg selv. Sånn er det. Regler er regler, sier Graabak.