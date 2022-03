– Jeg har faktisk ikke ord nå. det er den tøffeste omgangen jeg har kjørt i mitt liv. Jeg var så nervøs. Jeg er helt paff, sier en meget glad McGrath på Viaplays sending.

De norske hadde skaffet seg et fantastisk utgangspunkt i første omgang, der Lucas Braathen var best, og Henrik Kristoffersen og Atle Lie McGrath tok henholdsvis andre- og tredjeplass.

Forholdene i løypa var tøffe, og det var forventet at det skulle bli tøffere og tøffere. Det var dårlig nytt for de norske.

Men det brydde ikke McGrath seg om. Han leverte en knallsterk tid, og slo sine norske lagkompiser.

Taktisk spill fra Kristoffersen

Kristoffersen leverte også sterkt, og tok andreplassen. I tillegg sikret han slalåmkula foran Braathen.

SEIERSKLEM: Henrik Kristoffersen gratulerer Atle Lie McGrath. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Han innrømmer at det var viktig for ham.

– Nå er jeg utslitt. Selv om jeg har sagt seire er viktig, så er det også for å dytte ned presset litt. Det er ikke vits å hausse det mer enn nødvendig, sier Kristoffersen.

For premisset var slik: Forutsatt at Braathen vant søndagens renn, så måtte Kristoffersen bli bedre enn nummer fire. Dermed ble det med andre ord ikke avgjort før siste mann var over målstreken.

Neste sesong kan det bli enda vanskeligere for verdenseneren. For Braathen puster ham allerede i nakken, og nå virker McGrath å være med i det gode selskap for alvor.

Og nevnte Braathen snublet skikkelig, og havnet på 11.-plass etter noen feil i finaleomgangen.

– Jeg har aldri hatt den følelsen som i dag, at du må prestere for å vinne kula. Jeg ga ikke full gass i første omgang, jeg kjørte på sikkerhet. Jeg kjørte bra i andre omgang og. Det er nok bare den feilen i bånn som koster litt, sier han.

«Fy, for en sesong vi har hatt»

Etter konkurransen så man en tydelig skuffet mann som ikke klarte å levere da det gjaldt.

Etter han hadde kommet inn i målområdet, ble han omfavnet av McGrath.

– Jeg ga han bare en lang klem. Vi sa bare «Fy, for en sesong vi har hatt». Jeg er så takknemlig for det jeg får oppleve med ham, forteller McGrath.

Det var flere nordmenn som imponerte. Timon Haugan klatret, og endte som nummer seks.

Sveitsiske Marco Odermatt ble overlegen vinner av den totale verdenscupen. Han vant også trofeet i storslalåm.