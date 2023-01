Norge ute av håndball-VM etter høydramatiske ekstraomganger

Det ble en lang og ekstremt nervepirrende kvartfinalekamp mellom Norge og Spania onsdag.

Spanjolene utlignet Norges ettmålsledelse i siste sekund av ordinærtiden og kampen gikk til ekstraomganger.

Etter et avgjørende mål fra kampens toppscorer Kristian Bjørnsen i andre ekstraomgang sto det 29-29, og to nye ekstraomganger måtte til før vinneren ble kåret.

Men nordmennene kom til kort og spanjolene kunne til slutt juble for avansement til semifinale i håndball-VM etter fire ekstraomganger.

Skuffa

Norge hadde seieren nærmest i sin hule hånd da klokka var 59.57, men så ble Bjørnsen dømt for passivt spill.

– Det går egentlig etter planen, vi holder i gang ballen og så dømmer dommerne passivt når vi ikke går for målsjansen. Det er det Bjørnsen er deppa for nå. Det er ikke så lett å vite, det er en tiendedel avgjørelse. Vi får backe han litt ekstra nå, sa landslagstrener Jonas Wille etter tapet til TV 3.

– Jeg er skuffa. Vi kjemper og kriger utpå der i 80 minutter. Etter 60 minutter har vi seieren i lomma og så skal vi bare lukke kampen og det klarer vi ikke. Da blir det et slit og et rotterace til slutt. Spania er dyktig, men vi har mulighet til å lukke kampen og det skal vi klare å gjøre, sa Sander Sagosen til NRK etter kampen og fortsetter:

– Vi sliter med å sette ballen i mål i de avgjørende fasene. Når vi har ballen til slutt må vi gå for en avslutning og det gjør vi ikke. I prinsippet kan vi gjøre alt annet enn vi gjorde, men gjort er gjort. Vi må gå i oss selv og prøve å komme oss opp igjen.

SLAG: Sagosen fikk seg et slag i ansiktet fem minutter før pause. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Norsk drømmestart

Raske kontringer, godt forsvarsspill og en solid sisteskanse preget første del av første omgang for Norge, men spanjolene utnyttet norsk slurv i angrep og hentet inn Norges firemålsledelse.

Christian O'Sullivan åpnet ballet med skudd på åpent mål og Norge presset på fra start med flere scoringer fra Kristian Bjørnsen.

TOPPSCORER: Kristian Bjørnsen ble kampens toppscorer med ni mål. Foto: Piotr Hawalej / AP

Sander Sagosen fikk kampens første tominutter, og ga Spania straffe. Men Torbjørn Bergerud strakk beinet høyt og langt ut og hjalp Kauldi Odriozolas ball utenfor mål.

Spania så seg nødt til å ta timeout allerede etter 7 og et halvt minutt. Men timeouten hjalp ikke stort, for like etter reddet Bergerud to spanske målforsøk på ti sekunder.

Sagosen fikk sin andre tominutter like før kvarteret var spilt. Og det utnyttet spanjolene seg av.

– Det er absolutt en liten krise at vi har spilt i 14 minutter og Sagosen allerede har to tominuttere, sa NRKs kommentator Patrick Sten Rowlands.

Hentet inn ledelsen

I løpet av halvannet minutt var Spania à jour, da Ángel Fernández Pérez satte 7–7 på åpent mål.

Den oppspiste ledelsen satte sitt preg på det norske laget, som sleit i minuttene etter. Men en viktig straffe av Sebastian Barthold sendte Norge tilbake i ledelsen.

MÅLRETTA: VM-debutant Sebastian Barthold ble en viktig målscorer for Norge. Foto: JANEK SKARZYNSKI / AFP

Spanjolene kom raskt tilbake mot et mer passivt norsk landslag og etter 20 minutter tok Spania ledelsen for første gang i kampen.

Herfra ble det farlig jevnt. Sagosen ble liggende etter et slag i ansiktet, men kom seg heldigvis greit opp igjen.

Norge tok tilbake kontrollen og beholdt ledelsen inn til pause 13–12.

– Vi starta matchen veldig bra, vi fikk det akkurat sånn vi ville ha det. Men så er Spanias forsvarsspillere oppe og «slider» og skjærer vinkler og vi gjør litt for mange tekniske feil også får de kontret på oss i en periode. Det er fint å kunne snu det igjen. Vi er på rett spor, men det er en vanskelig kamp, sa assistenttrener Martin Boquist til NRK i pausen.

Det var NRKs håndballekspert Håvard Tvedten enig i:

– Det vi ryker på her er vårt eget forsvarsspill, vi kaster bort for mange enkle baller. Vi må være på alerten og være tryggere i pasningsvalgene våre.

Jevn andre omgang

Spanjolene tok raskt igjen Norges ettmålsledelse etter pause. Og selv om nordmennene nesten fikk kontroll på kampen klarte spanjolene på magisk vis å brøyte seg igjennom den norske veggen og utlignet gang på gang.

Spania tok føringen 20–19 etter straffekast fra Adrià Figueras, og den spanske sisteskansen reddet Norges retur. Men Bergerud stoppet også spanjolenes forsøk på tomålsledelse og Kristian Bjørnsen tettet den spanske ledelsen like etter.

Lagene fulgte hverandre tett og Norge tok tilbake ledelsen med en mann mindre på bana, da Gøran Søgard Johannessen fikk en tominutter etter 45 minutter.

Både de norske og spanske sisteskansene byr på vakre redninger og Gonzalo Pérez de Vargas gjorde det vanskelig for nordmennene å dra ifra spanjolene.

Kristian Sæverås reddet det NRKs kommentator Rowlands kalte «en elendig straffe» fra Joan Cañellas Reixach.

Igjen viste Bjørnsen fram kastearmen og setter sitt syvende mål på syv forsøk.

– Han har vært sikkerheten selv. Skal du noen gang sette pengene dine i en bank skal du sette dem i «Bank Bjørnsen», utbrøt Rowlands på NRK Radio.

Det sto 24–24 etter 54 minutter da Jonas Wille tok timeout.

Johannessen fikk sin andre tominutter da det kun sto tre minutter igjen og Spania fikk mulighet til å sette 25–25.

STRAFFEREDNINGER: Kristian Sæverås reddet to straffer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Er det mulig?

Men Sæverås redder nok en straffe på ekstravagant vis.

– Den er viktig!, utbrøt Tvedten.

Og like etter er Norge i overtall da Spania fikk en tominutter. Sagosen ble lagt i bakken nok en gang, men det blir ingen ny utvisning.

– Det er en modig dommeravgjørelse for å si det sånn, sa Tvedten om den tvilsomme dømmingen.

Norge ledet med ett mål når det gjensto 38 sekunder og spanjolene tok timeout.

Bergerud gjorde så en særdeles viktig redning, men med tre sekunder blåste dommeren for passivt norsk spill og spanjolene stormer mot det norske målet.

– Bjørnsen har klar vei mot mål, velger å ikke ta avslutningen, sa en fortvilet Rowlands.

Daniel Dujsjebajev sender kampen til ekstraomganger med mål i siste sekund.

– Er det mulig, er det mulig? Den svei, sa en fortvilt Tvedten.

MATCHMAKER: Daniel Dujsjebajev ble den avgjørende spilleren for Spania. Foto: JANEK SKARZYNSKI / AFP

Ekstra nervepirrende ekstraomganger

– Dette kastet de bort, sa kommentator Rowlands før ekstraomgangene.

To ganger fem minutter sto for tur og motstanderne fra den iberiske halvøy startet med ballen i første ekstraomgang.

Likevel var det Norge som tok ledelsen med Harald Reinkind. Men som i andre omgang utligner spanjolene for hver norske scoring og etter fem minutters spill sto det 27–27.

I andre ekstraomgang rykket Spania ifra da den spanske målvakten Vargas reddet to norske målforsøk.

Da så det fryktelig mørkt ut sett med norske øyne. Men Bjørnsen utlignet til 29–29 og det norske forsvarer hindret ny spansk avslutning.

Dermed var det klart for to nye ekstraomganger i denne berg-og-dalbanen av en kvartfinale.

Norge startet tredje ekstraomgang med en mann mindre da O'Sullivan fikk en tominutter i siste sekund av andre ekstraomgang.

– Dette er kampen som aldri vil ende, supplerte Rowlands.

Norge fikk straffe, og Sagosen setter den høyt i krysset. Men den norske ledelsen på 32–31 varte ikke lenge.

Spania kunne tatt ledelsen, men Bergerud gjorde sin 18. redning i kampen, og forsvaret blokkerte returen.

I fjerde ekstraomgang sto det 33-32, 33-33, 34–33 og 34–34. Lagene fulgte hverandre som erteris.

Men så sendte Dujshebaev Spania i ledelsen 35–34. Og Norge bommet på returen.

Kampen ble stoppet for å se på mulig norsk straffe. Det ble det ikke og Norge tapte i siste sekund etter en lang og tøff kamp.