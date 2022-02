Norge slo USA i bronsefinalen og sikret medaljen. Thea Louise Stjernesund dominerte for det norske laget, og knuste Mikaela Shiffrin i bronsefinalen.

Hun sendte Norge opp i 2-1-ledelse, før River Radamus og Timon Haugan skulle avgjøre det hele.

Haugan kjørte ut, og ga amerikanerne muligheten, men Radamus kom i mål et halvt sekund for sent. Norge vant OL-bronse med best totaltid.

– Thea Louise Stjernesund bærer hele laget på skuldrene sine, utbrøt NRKs alpinekspert Nina Haver-Løseth.

25-åringen suste nedover bakkene, og knuste flere av herrene. Navn som Adam Zampa, Tommy Ford, Justin Murisier. Alex Vinatzer og Johannes Strolz ble alle frakjørt av Stjernesund.

– Hun var helt overlegen. Hun leverer når det gjelder, slår Haver-Løseth fast.

KALD FEIRING: Norge, med dyner i målområdet, kunne juble for bronse. Foto: Torstein Bøe / NTB

Fabian Wilkens Solheim, Maria Tviberg, Stjernesund og Haugan representerte Norge, med reservene Rasmus Windingstad og Mina Fürst Holtmann.

– Det er veldig godt levert. Det er ingen selvfølge selv om de er medaljekandidater. Spesielt Thea og Fabian var sterke. Det er stor forskjell på bronse og den sure fjerdeplassen, sier Haver-Løseth.

Dramatikk fra start

Det ble dramatisk i absolutt alle heat frem til semifinalen.

Allerede i første heat, åttedelsfinalen mot Polen, ble det dramatisk for Norge. Både Maria Tviberg og Fabian Wilkens Solheim kjørte ut, og dermed endte det 2-2.

Polen trengte bare å komme seg i mål på tiden 23.70 i siste runde, men var sekundet for sent ute. Norge videre på samlet bestetid, mye takket være en knallsterk tid fra Thea Louise Stjernesund.

FALL: Maria Tviberg gikk i bakken i åttedelsfinalen. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Så ble det igjen dramatisk mot Frankrike i kvartfinalen. Stjernesund banket igjen ned til en strålende tid, men Timon Haugan kjørte ut og Maria Tviberg tapte soleklart.

Videre med 2 hundredeler

Dermed hadde Fabian Wilkens Solheim kniven på strupen. Han måtte slå veteranen Mathieu Faivre, og klokke inn før klokken viste 24,10 sekunder. Det klarte han med minst mulig margin, og sendte Norge til semifinale med to hundredeler.

JUBLET: Fabian Wilkens Solheim sikret Norge semifinale med to hundredeler. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

I semifinalen sa det stopp mot gullvinner Østerrike, men i bronsefinalen gjorde Norge jobben. Tyskland tok sølv.

Dermed forsvarte Norge medaljen de tok i OL i 2018. Da ble de også stoppet av Østerrike i semifinalen, men slo Frankrike i siste runde.