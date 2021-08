Norge - ROC 26-27

– Det eneste jeg reagerer på er hvor langt angrep de får på slutten. Det er egentlig helt utrolig. At så gode dommere kan tillate det, sier Thorir Hergeirsson.

Han og de andre på Norge så ut til å gjøre sitt beste for å holde litt igjen om hva de egentlig mente etter tapet i semifinalen, men en som satte litt ord på det, var Nora Mørk.

– Jeg er litt i sjokk over hvor lavt nivå det går an å ha, sier Nora Mørk til TV Norge.

– Det er latterlig opplegg, legger hun til.

Det hele handler mest av alt om det som skjedde i det siste, svært dramatiske minuttet av semifinalen.

Da hadde Norge karret seg tilbake i kampen og Sanna Solberg satte ballen i mål med litt over ett minutt igjen å spille. Da var det russiske laget bare ett mål foran.

Men i det neste russiske angrepet ble Veronica Kristiansen vist ut, og da russerne samtidig tok time-out, fikk de plutselig muligheten til å spille angrep hele det siste minuttet.

Dermed endte det med russisk seier.

Nora Mørk spilte en godkjent kamp, men som lag fikk Norge det tøft mot det gode russiske forsvaret. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

At russerne fikk spille så lenge, er trolig det som utløste sterkt raseri hos de norske spillerne etter kampen.

Etter kampslutt var det nemlig tydelig illsinte norske spillere som løp bort til dommerne og delegatene som styrte kampen. Både Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal var borte og diskuterte høylytt. Hergeirrson slang på et tidspunkt akkrediterings-kortet sitt i bordet.

– Bredal Oftedal er tilbake hos delegaten nå, men får beskjed om å roe seg ned. Thorir Hergeirsson er illsint og peker mot delegaten. Han er ikke fornøyd. Nå er også Nora Mørk borte ved dommerne. Jeg tror de prøver å si at russerne legger time out før Kristiansen får utvisningen. At de viser henne ut etter at time out-signalet har gått, beskriver NRK-kommentator Patrick Sten Rowlands, som er på plass under kampen.

Da Hergeirsson møtte pressen, ville han ikke si så mye om situasjonen.

– Du gikk rett bort til dommerdelegaten?

– Jeg takket de bare for kampen, sier Hergeirsson.

– Men det så ut som du var veldig frustrert der?

–Det hadde alle trenere vært i min situasjon.

– Hvorfor var du frustrert?

– Nettopp på grunn av det siste angrepet til Russland som varer en evighet. Det er også en utvisning der som kan forsvares, men den var oppsøkende.

En knust Stine Skogrand får trøst av lagvenninner. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Uansett endte det med et ettmålstap. Og det var ventet at Norge ville få det tøft mot russerne, som av regnes som et av relativt få lag som kan slå Norge. Det så man som kjent også i forrige OL. Også da slo russerne Norge i semifinalen med ett fattig mål, og mange husker nok hvordan tårene trillet hos Camilla Herrem og de andre norske spillerne den gangen.

Dessverre fikk man ikke revansjen man drømte om, men tvert imot en mareritt-reprise. Igjen satt de norske spillerne gråtende igjen ute på banen etter at kampen var ferdig.

– Det er synd. Sett med norske øyne er det trist, men det er marginer på dette nivået. I dag så var vi litt uheldige med en del dommeravgjørelser og ting som gikk imot. Samtidig hadde vi nok av muligheter her, sier NRK-ekspert Håvard Tvedten.

Norge og de russiske spillerne fulgte hverandre tett gjennom store deler av førsteomgang, men de siste minuttene før pausen stoppet det fullstendig opp i angrep for Norge. Det gjorde at russerne fikk en luke på tre mål til pause (14-11).

Dette forspranget greide russerne å beholde også utover den andre omgangen, og etter hvert gikk det bare fra vondt til verre.

Norge slet i forsvar, stanget i angrep, og når de først kom seg gjennom det russiske forsvaret, endte det ofte med stangskudd eller redning. Ti minutter før slutt våknet Norge, men da var det for sent.