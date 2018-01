– Det var en bra seier. Ikke perfekt. Men vi måtte ha de to poengene, og det er vi fornøyd med. Men det bor mer i oss, sier Bjarte Myrhol til NRK.

Etter det litt sure tapet for Frankrike i åpningskampen i EM fredag, var det et tent Norge som stilte på banen mot antatt svakere Hviterussland søndag.

Hviterussland bød imidlertid på langt sterkere motstand enn først antatt for det norske laget. Selv om Norge hadde brukbar kontroll i oppgjøret, skapte temposterke hviterussere problemer for det norske forsvaret.

Magnus Gullerud under kampen mellom Norge og Hviterussland. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det var en vanvittig hurtig håndballkamp. De løper mye og vi løper mye, og så slurver vi litt i kontrafasen når vi har muligheten. Så det mangler litt ennå, sier landslagssjef Christian Berge til NRK.

– Jeg sitter igjen med litt blandede følelser etter kampen. Men vi var fast bestemt på å vinne, så det var bra. Vi fikk egentlig en luke ganske tidlig, men hviterusserne fikk krype opp i ryggen på oss igjen. Det ble litt klabb og babb, legger han til i et intervju med TV 3.

– Tett i mesterskapet

Berge gir ros til blant andre Gøran Johannessen etter matchen. Johannessen spilte en svært god kamp og hadde flere flotte scoringer.

– Jeg får det fint til i 2. omgang, i hvert fall, sier han beskjedent.

– Med en gang vi slipper oss litt ned, så får vi problemer. Det viser hvor tett det er i dette mesterskapet, kommenterer han.

Johannessen med lekker scoring - Bilder med tillatelse fra TV3 Du trenger javascript for å se video.

Også Magnus Gullerud tegnet seg på scoringslisten med uvanlig mange scoringer søndag. Han endte til slutt opp med seks scoringer av seks mulige.

– Ikke ofte jeg scorer så mye. Det er utrolig gøy når mange andre ikke lyktes så godt, sier han til NRK.

– Det ble litt rot i dag, men det får vi bare ta og analysere, forteller han om kampen.

Etter en dårlig periode i 1. omgang med flere norske bomskudd, fant imidlertid både Gullerud og Kent Robin Tønnesen tilbake til nettmaskene i det hviterussiske målet.

Sander Sagosen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Ikke perfekt

Norge hadde definitivt avgjort etter 46 minutter på 25-19, men surret så mye til at det sto 27-24 og 28-25 mot slutten av kampen.

Keeper Torbjørn Bergerud hadde redningstørke en lang periode før pause, men mot slutten av omgangen kom han opp med flere parader.

Han spilte også meget bra de siste 30 minuttene og ble også kåret til banens beste. Noe han ikke var helt enig i selv.

– Men det er fremgang fra sist, sier han til NRK.

Med uavgjort eller bedre mot Østerrike i tirsdagens kamp, vil Norge garantert gå videre til neste fase av EM med to poeng i ryggen.

Frankrike slo for øvrig Østerrike 33-26 søndag. Franskmennene avslutter puljespillet mot Hviterussland tirsdag.