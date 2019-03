Wada ferdig i Moskva

Verdens antidopingbyrå melder på sine sider at de nå har hentet ut all informasjonen de skulle fra Russlands antidopinglaboratorium i Moskva. I 2015 kom det frem at Russland hadde drevet med institusjonalisert doping. De ble utesteng fra verdens antidopingbyrå. I september 2018 ble de tatt inn i varmen igjen, med betingelse om at Wada skulle få tilgang til laboratoriet i Moskva.