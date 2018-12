Norge får bot etter regelbrudd i langrennsløypa

Grunnen skal ha vært at de ville tråkke opp løypa for å sikre bedre forhold til Sjur Røthe og Didrik Tønseth, som førte an på verdenscup-jaktstarten på Lillehammer søndag.

Det snødde tett og forholdene ble dårligere og dårligere utover rennet, så tanken bak er ikke vanskelig å forstå. Men trenerne har ikke lov til å gjøre dette under konkurranse.

Kunne gitt straff til norske løpere

Derfor straffes det norske landslaget med en bot på 500 sveitsiske franc, som tilsvarer nesten 4500 norske kroner.

– Noen trenere gikk i løypa under konkurransen, og det er ikke lov, sier Pierre Mignerey, renndirektør i det internasjonale skiforbundet.

Renndirektør Pierre Mignerey sier at i verste fall kunne også norske løpere ha blitt straffet. Foto: Anders Skjerdingstad

– Var det aktuelt å også gi en straff til løperne?

– Spørsmålet i slike situasjoner er om det er en fordel eller gjør noe for resultatet. I teorien er svaret ja. Men i dag fikk det ingen påvirkning på resultatet, for de to løperne gikk mer i sporet fra scooteren enn i det trenerne lagde til, sier han.

Han legger til at det ble observert én gruppe på fire norske trenere/ansatte i støtteapparatet, og én på to personer, altså seks totalt.

Tar selvkritikk for løypeforholdene

Mignerey har imidlertid en viss forståelse, for han innrømmer at forholdene var altfor dårlige under rennet. Vanligvis skal løypepatruljer gå opp sporet foran løperne, men denne jobben var ikke optimal i dag, sier han.

– Det var ikke helt som vi planla i forkant. Jeg kan ta ansvaret på vegne av juryen for at vi ikke gjorde en perfekt jobb i dag, sier han.

Sjur Røthe og Didrik Tønseth var i egen klasse under jaktstarten. De gikk alene i front, og til slutt spurtslo Tønseth Røthe. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Etter rennet var også Sjur Røthe, som ble nummer to bak vinneren Tønseth, kritisk til jobben til løypepatruljen. TV-bildene viste hvordan spesielt Tønseth ved noen tilfeller så ut til å prøve å følge etter scooteren som filmet til tv-sendingen, siden denne kjørte opp et slags spor han kunne gå i.

Landslagssjef Vidar Løfshus sier han ikke vil kommentere saken.

– Dette har jeg ikke fått informasjon om, så det kan jeg ikke kommentere, sier Løfshus.