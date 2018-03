Norge kunne sikret medaljen og finalebilletten i siste omgang, men da skip Rune Lorentsen misset på sine to siste steiner, rappet sørkoreanerne to poeng og ekstraomgang.

Her slo imidlertid Norge tilbake og vant 8-6.

Da kom også følelsene.

– Det her betyr enorm mye for oss. For en gjeng, for et lag og for et samhold. Det er stort, vi har jobbet så hardt for det. Vi har vist at vi kan komme sterkt tilbake og det viser vi gang på gang. Vi gir oss aldri, sier en tårevåt Ole Fredrik Syversen til NRK etter kampen.

Curling Du trenger javascript for å se video.

– Det å nå målet er utrolig

Det var en svært rørt gjeng som møtte NRK etter kampen. Tårer falt og seiershyl gikk om hverandre.

– Det å nå målet er bare helt utrolig. Vi hadde mål om semifinale og nå er vi jammen meg i finalen. Det er så stort. Jeg har lyst til å hyle av glede, utbrøt en lykkelig Sissel Løchen.

– Dette laget betyr alt for meg i min trenerkarriere. Det er så fantastisk. Vi er en veldig samlet gjeng, sier landslagstrener Peter Dahlman.

Møter Kina i finalen

Før lekene i Sør-Korea hadde Norge målsetting om syv medaljer. Fra tribunen kunne blant andre idrettspresident Tom Tvedt og toppidrettssjef Tore Øvrebø se målet bli nådd.

I finalen venter Kina for Norge. Det ble klart etter at de vant mot Canada i den andre semifinalen. Finalen spilles lørdag.

– Det er ingen vi ikke kan slå. I hvert fall ikke nå, sier Dahlman.

GLEDESSCENER: Det norske laget viste følelser etter at den historiske finaleplassen var sikret. Du trenger javascript for å se video. GLEDESSCENER: Det norske laget viste følelser etter at den historiske finaleplassen var sikret.

Dramatisk avslutning

I semifinalen tok det norske laget bestående av Rune Lorentsen, Jostein Stordahl, Ole Fredrik Syversen, Sissel Løchen og Rikke Iversen grep om kampen med en 4-2-ledelse etter 3–0 i den tredje omgangen. Men Sør-Korea kom tilbake i den fjerde og utlignet til 4–4 halvveis.

Etter to poengløse omganger, vartet Norge igjen opp med en solid omgang. I den nest siste omgangen slo Lorentsen ut Sør-Koreas eneste stein i boet og kunne innkassere to nye poeng.

Curlinghallen var fylt opp med mange skoleklasser fra Gangneung, som ga sørkoreanerne en klar hjemmebanefordel. En god stein ble fulgt av jubelskrik, mens et unisont sukk gikk gjennom hallen da Norge lyktes.

I den siste omgangen kunne Norge sikre en plass i finalen på sin siste stein, men presisjonen var for dårlig fra skip Lorentsen.

I stedet tok Sør-Korea to poeng i runden. Dermed endte det, som mot Slovakia, med 6–6 etter den siste ordinære runden. Da måtte det en tilleggsomgang til for å avgjøre.

Før Sør-Korea sin avgjørende stein sto Norge med to steiner i boet. Der bommet vertsnasjonens skip Seo Soon-seok fullstendig. Dermed vant Norge 8–6 i hallen i Gangneung.