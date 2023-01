Då Sander Sagosen blei ropt opp over høgtalaranlegget som banas beste i kampen mellom Noreg og Argentina, rista han på hovudet og drog tak i lagkamerat Magnus Abelvik Rød.

Noregs kaptein dytta Rød føre seg, og var ikkje i noko tvil om at Rød også skulle vere med på biletetakinga i lag med prisen.

– Abelvik står der motvillig saman med Sagosen. Han meiner Rød bør bli banas beste, som har ein kanonkamp, og som forhåpentlegvis blir eit friskt meisterskap for Rød, seier NRKs kommentator Patrick Rowlands på NRK sport radio.

NRKs ekspert stemmer i.

– Abelvik Rød spelte kjempebra, seier Tvedten.

Eksperten er greitt fornøgd med kampen som Noreg vann til slutt med elleve mål.

– Vi hevar oss utover i kampen og bruker breidda i laget. Eg tykkjer vi gjennomfører heilt greitt, og det er gledeleg at spelarane vi er mest avhengig av er i form, seier Tvedten.

– Ganske brutalt

Abelvik Rød var sjølv fornøgd med gjennomføringa av kampen, og tykkjer det er gledeleg at han scorar fem mål i denne kampen. Då Sagosen drog han fram for å motta prisen for banas beste av juryen, innrømmer han at han tykte det var «kleint».

– Det er hyggeleg at han gjer det, men korleis skal eg reagere på det … Eg ynskjer jo ikkje å stjele showet hans. Han blei kåra til banas beste av juryen, og han fortente det. Eg føler meg litt blank der og aner ikkje kva eg skal gjere. Slik er det. Men det var veldig hyggeleg, seier Abelvik Rød til NRK.

TV-bileta viste ein ukomfortabel Rød som ikkje heilt visste kvar han skulle gjere av seg då Sagosen drog han med seg.

– Kva går gjennom hovudet ditt?

– Eg tenkjer at Sander har fått den, og det er greitt, men så dreg han tak i meg, og så blir det til at eg blir halvveges med fram. Juryen gir jo den til han, og då føler eg meg som tredje hjul på vogna. Det var ganske brutalt å stå der, men sjølvsagt hyggeleg, seier han vidare.

SNILT: Sander Sagosen og Magnus Abelvik Rød. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Høg temperatur

Argentina var på førehand rekna å vere det svakaste laget i puljen, men etter 20. minuttar spel mot Noreg var det ikkje særleg store sprekkar å vise til. Diego Simonet var mannen som opna ballet med kampens første mål, før Sebastian Barthold og resten av det norske laget tok seg i leiinga.

Argentinarane gjorde det vanskeleg for Noreg defensivt i store delar av kampen, før Noreg drog ifrå og fekk gå til pause med ei firemålsleiing.

– Dei gjorde det vanskeleg for oss i starten av kampen, og spelte bra på utsida av oss. Vi korrigerte det etter kvart og fekk eit lite forsprang, fortel assistenttrenar Martin Boquist til NRK.

TØFFE TAK: Noreg fekk bryne seg på Argentina i første omgang. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Undervegs i første omgang fekk ein sjå frustrerte norske trenarar på sidelinja etter at mellom anna Sebastian Barthold og Sander Sagosen blei utvist for stygt spel.

På spørsmål om kvifor trenarane blei frustrert, svarer assistenttrenaren dette:

– Vi følte vel at vi fekk ein del utvisingar vi ikkje burde hatt. Men det er handball, og kjenslene er store, seier han.

Tysdag spelar Noreg gruppefinale mot Nederland, og den kan du høyre på NRK sport radio.