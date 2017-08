Halvorsen på 5.-plass

Regjerende U23-verdensmester, Kristoffer Halvorsen, vant spurten i hovedfeltet under sykkel-EM i Herning, men et firemannsbrudd holdt unna. Der var danske Casper Andersen best og tok gull. – Skuffende når man er best i spurten, sier han til NRK.