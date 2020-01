Årets kvinnelige utøver:

Dette er de nominerte til prisen:

Marte Olsbu Røiseland (skiskyting)

Maren Lundby (skihopp)

Maiken Caspersen Falla (langrenn)

Ragnhild Mowinckel (alpint)

Ingvild Flugstad Østberg (langrenn)

Therese Johaug (langrenn)

Caroline Graham Hansen (fotball)

Tiril Kampenhaug Eckhoff (skiskyting)

Ada Stolsmo Hegerberg (fotball)

Årets mannlige utøver:

Dette er de nominerte til prisen:

Johannes Høsflot Klæbo (langrenn)

Karsten Warholm (friidrett)

Johannes Thingnes Bø (skiskyting)

Viktor Hovland (golf)

Olav Lundanes (orientering)

Martin Ødegaard (fotball)

Jarl Magnus Riiber (kombinert)

Henrik Kristoffersen (alpint)

Henrik Christiansen (svømming)

Årets kvinnelige parautøver:

Dette er de nominerte til prisen:

Aida Dahlen (bordtennis)

Birgit Røkkum Skarstein (roing)

Vilde Nilsen (langrenn/skiskyting)

Helle Sofie Sagøy (badminton)

Årets mannlige parautøver:

Dette er de nominerte til prisen:

Tommy Urhaug (bordtennis)

Nils-Erik Ulset (skiskyting)

Jesper Saltvik Pedersen (alpint)

Salum Ageze Kashafali (friidrett)

Jens Lasse Dokkan (dressur)

Årets gjennombrudd:

Dette er de nominerte til prisen:

Jenny Stene (skyting)

Salum Ageze Kashafali (friidrett)

Erling Braut Haaland (fotball)

Vetle Sjåstad Christiansen (skiskyting)

Gustav Iden (triatlon)

Casper Ruud (tennis)

Thea Vatshelle (kickboksing)

Årets ildsjel:

Dette er de nominerte til prisen:

Vivian Nilsen (Berlevåg Turn Idrettsforening)

Brit Eirin Tungeland (Os Turnforening)

Sverre Inge Lystrup Ness (Hommelvik Guts)

Rolf Hansen (Galterud IF)

Karin og Kåre Ivar Melsæther (Bærums Verk Hauger IF)

For kategorien Årets Ildsjel blir det oppnevnt en egen jury, som innstiller de fem finalistene, og stemmer på sin favoritt blant disse. Folkeavstemningen var fra 14. desember og frem til tirsdag 31. desember. Juryens stemmer teller 50 prosent, og folkeavstemningen teller 50 prosent.

Årets lag:

Dette er de nominerte til prisen:

Anders Mol og Christian Sørum (sandvolleyball)

Håndballgutta (håndball)

Mixed-stafettlaget VM i skiskyting (skiskyting)

Fotballjentene (fotball)

VM-stafettlaget langrenn herrer (langrenn)

VM-laget kombinert lagkonkurranse (kombinert)

Årets navn:

Dette er de nominerte til prisen:

Johannes Høsflot Klæbo

Karsten Warholm

Johannes Thingnes Bø

Maren Lundby

Anders Mol og Christian Sørum

Therese Johaug

Håndballgutta

Martin Ødegaard

Salum Ageze Kashafali

Erling Braut Haaland

Jakob Ingebrigtsen

Ada Hegerberg

Vinneren av Årets navn er den utøveren/laget som stemmes frem av folket selv, basert på nominering fra hovedjuryen.

Årets trener:

Dette er de nominerte til prisen:

Leif Olav Alnes (friidrett)

Kåre Mol (sandvolleyball)

Christian Berge (håndball)

Egil Kristiansen/Siegfried Mazet (skiskyting)

Eirik Myhr Nossum (langrenn)

Gjert Ingebrigtsen (friidrett)

Årets forbilde:

I denne kategorien annonseres ingen nominerte på forhånd. Prisen «Årets forbilde» tildeles en enkeltutøver eller et lag som har representert idretten på en spesielt forbilledlig måte. Vinneren skal i utgangspunktet preges av fair play i praksis, samt formidle gode holdninger til barn og unge gjennom sin idrettsutøvelse og opptreden utenfor banen.

Utøvernes pris:

I denne kategorien annonseres ingen nominerte på forhånd. Utøvernes pris tildeles den utøveren som toppidrettsutøverne selv mener har stått for den beste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i året som gikk.

Idrettsgallaens hederspris:

I denne kategorien annonseres ingen nominerte på forhånd. Idrettsgallaens hederspris tildeles en person som på en unik måte har viet sitt liv til idretten. Hedersprisvinneren skal stå for en innsats og innlevelse over tid som er spesielt beundringsverdig. Prisen kan tildeles en organisasjon som har betydd noe helt spesielt for idretten.