NFF vil ha ti tilskuere på stadion

Norge fikk juni-frist av FIS

Verdenscupkalenderen for vinteren diskuteres denne uken. Norges representant i langrennskomiteen, Åge Skinstad, forteller at den terminlisten som allerede var foreslått ble vedtatt med enkelte justeringer. Som at Lillehammer i desember får et ekstra sprintrenn.



Men:



– Vi og andre nasjoner må bekrefte innen 15. Juni at det i det hele tatt kan være verdenscuprenn på Lillehammer, sier Skinstad.





Han sier det vel vitende om at justis- og beredskapsdepartementet for noen dager siden foreslo en midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger som skal vare frem til 1. januar 2021. Forslaget er sendt på høring.



– Vi er avhengige av hva som skjer på Stortinget 12. Juni. Da skal de diskutere om vi i Norge kan ta imot besøk til et slikt arrangement – om det er lov å ha verdenscup. Den samme fristen gjelder for alle land. De må bekrefte innen 15. Juni at de kan arrangere renn, sier Skinstad.