Fotballpresident, Terje Svendsen, bekrefter overfor NRK at regelverket nå er oppdatert, slik at det kan bli mulig å servere alkohol inne på fotballarenaene i Norge.

– Det er ikke et nytt vedtak knyttet til alkoholoppheving. Det er en praktisk tilpasning av det som eksisterer i dag, sier Svendsen til NRK.

For det har allerede vært alkoholservering på norske fotballarenaer. Klubbene har hatt lov til å servere øl og vin på VIP-områder.

Likevel har enkelte klubber som Mjøndalen, Kristiansund og Viking omgått reglementet ved å selge alkohol på steder tilknyttet arenaene.

– Nå er det regelverket oppdatert og tilpasset dagens ordning, forteller Svendsen.

Det var VG som omtalte saken først.

ØL OG FOTBALL: De to tingene kan bli forent på norske fotballarenaer. Foto: Philippe Wojazer / Reuters

Det er likevel ikke snakk om å servere alkohol ute på norske fotballtribuner. Det vil fortsatt være et forbud mot dette. Det er snakk om servering inne på arenaene.

– Så det blir ingen alkoholservering på tribunen for vanlige fans?

– Absolutt ikke. Der er det fortsatt et forbud, sier Svendsen.

Stortingsrepresentant raser

Jorunn Gleditsch Lossius er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti (KrF) og medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Da hun fikk høre om NFFs endring av regelverket reagerte hun slik:

– Jeg blir rett og slett rasende når jeg hører om dette vedtaket, forteller Lossius til NRK.

Lossius mener at alkohol ikke hører hjemme på sportsarenaer. Hun forteller at NFF har et ansvar for å skape gode og trygge arenaer for barn og unge, og at dette vedtaket strider mot det.

– Vi har reagert på det her tidligere, og vi har håpet at NFF har klart å sette barn først. Derfor syntes vi det er sterkt beklagelig at NFF tar et nytt steg i helt feil retning, forteller hun.

RASENDE: KrFs stortingsrepresentant, Jorunn Gleditsch Lossius, er ikke fornøyd med endringen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hun mener at endringen bryter på tvers med den trygge kulturen vi har i Norge.

– Vi har reagert på det her tidligere, og vi har håpet at NFF har klart å sette barn først. Derfor syntes vi det er sterkt beklagelig at NFF tar et nytt steg i helt feil retning, forteller hun.

Erik Espeseth, som er daglig leder i Vålerenga, mener at konsekvensene ikke vil bli så store som Lossius frykter.

– Det blir jo i stor grad likt som i dag. Familietribunen vil alltid være fri for alkohol. Vårt mål er alltid å lage et trivelig og hyggelig arrangement, og det vil ikke endre seg med dette.

Kommunene må gi tillatelse

Til tross for at klubbene nå får muligheten til å flytte serveringen inn på stadion, så trenger de skjenkebevilling av sine respektive kommuner.

– Det er en del rammer og regler som lokale myndigheter setter. Hvordan det vil foregå på de ulike arenaene, vil være veldig forskjellig. Det kommer an på både kommunene og klubbene, sier Bjerketvedt til VG. ​

I NORGE SOM I ENGLAND: På Tottenhams nye arena er det bygget en bar. Der kan supporterne kjøpe alkohol, men ikke ta det med inn på tribunen. Foto: Ian Kington / AFP

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, forteller at klubben allerede har tøyd regelverket litt.

De har i dag alkoholservering på en av tribunene på et lukket område, og har inne en søknad hos Bergen kommune for supportertribunene nå.

– Det vil ikke ha så mye å si for oss. Det er de lokale myndighetene som er det viktigste. Det er viktig for oss å presisere at vi alltid ha like mange område på stadion uten alkoholservering enn med, forteller Johannesen til NRK.

SK BRANN: Trener Lars Arne Nilsen og daglig leder Vibeke Johannesen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Legger demper på drikkekulturen

Erling Rostvåg er talsmann i Vålerengas supporterklubb Klanen mener at denne endringen er positiv.

Det han blant annet trekker frem som positivt er at et tilbud som tidligere har vært forbeholdt dem på VIP-tribunen, nå er tilgjengelig for alle.

– Det kan også kanskje legge en liten demper på den kulturen der man drikker veldig mye rett før kamp for å sikre seg at man får i seg nok, som egentlig er en ganske dårlig idé, forteller Rostvåg til NRK og legger til:



– Det kan være fornuftig å se på tribuneseksjoner som skal være alkoholfrie, slik at de som ønsker å ta med seg ungene på kamp uten å omgås fulle folk har et sted å gå.

Norsk Toppfotball (NTF) er klubbenes interesseorganisasjon. Direktør i NTF, Leif Øverland, reagerte med glede over NFFs regelendring, ifølge VG.

FÅR STØTTE: Leif Øverland, direktør i Norsk Toppfotball, støtter regelendringen til NFF. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Vi er opptatt av at vi er en del av samfunnet og at det ikke skal være forskjell på vanlige folk og VIP-er. I alle tider hvor jeg har vært supporter, har VIP-ene fått lov til å ta seg et glass vin eller en øl, mens vanlige supportere, som betaler for billettene, ikke har fått lov til å gjøre det, sier Øverland til VG.