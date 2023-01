Newcastle stoppet Arsenals seiersrekke

Det var duket for toppkamp i London mellom Arsenal og Newcastle tirsdag kveld. Kampen endte målløs.

Martin Ødegaard og co. har hatt en god start etter VM-pausen, men seiersrekken tok slutt mot Newcastle.

Hjemmelaget startet klart best, og Newcastle slet defensivt. Utover i første omgang utviklet det seg til en stillingskrig. Dommer Andy Madley viste frem det gule kortet hele fem ganger.

– En toppkamp verdig, var dommen fra Viaplay-kommentator Andreas Toft etter de første 45 minuttene.

Etter hvilen fortsatte Arsenal å presse på, men hjemmelaget fant ingen vei gjennom Newcastles forsvar.

Fem minutter på overtid ropte Arsenal-spillerne på hands i Newcastle-boksen, men dommeren vinket den videre.

Dermed sørget Newcastle for at London-laget gikk målløse av banen for første gang denne Premier League-sesongen.

Arsenal er fremdeles på tabelltopp med åtte poeng ned til Haalands City, som skal i aksjon torsdag.