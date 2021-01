Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Til tross for at Erling Braut Haaland fortsatte sin helt vanvittige scoringsstatistikk, han har nå 37 mål på 37 kamper for Dortmund siden overgangen forrige januar, fortsetter den negative trenden for klubben.

Den midlertidige treneren Edin Terzic har fått den dårligste starten for noen Dortmund-trenere de siste 13 årene.

På en uke har Dortmund bare fått med seg ett poeng på tre kamper og har falt helt av Bayern og Leipzig i kampen om ligatittelen.

– Jeg er forbanna. Vi må fortsette å jobbe og trene hardt. Vi må ta oss sammen, for det er forferdelig å tape slik. Jeg er så forbanna at du aner ikke. Hvis vi ikke slipper inn så mange mål på dødball hadde vi vunnet i dag, sier en svært misfornøyd nordmann.

Resultatet betyr at Gladbach passerte Dortmund på tabellen, som nå er utenfor mesterligaplassene i ligaen.

Det betyr at Terzic allerede er under press om jobben sin, etter bare sju kamper som hovedtrener.

– Jeg er ganske sikker på at han ikke sitter ut sesongen. Det koster for mye når du har en trener som ikke skaffer de resultatene de trenger. De er avhengige av spill i Europa og Mesterligaen, kommenterte Lars Tjærnås i Viasats studio.

Også Morten Langli er skeptisk til jobben som gjøres i klubben for øyeblikket.

– De varierer for mye fra kamp til kamp og også innad i kampene, fra det helt glimrende til det elendige. De er for enkle å score på, sier Viasat-ekspert Morten Langli.

Superduo Sancho og Haaland

For andre kamp på rad ble det tap, denne gang til tross for at noen av lagets offensive stjerner virkelig skinte i den første omgangen.

Jadon Sancho og Erling Braut Haaland viste igjen at de har en fantastisk forståelse av hverandre. To ganger i den første omgangen fant 20 år gamle Sancho sin jevngamle nordmann med strålende framspill.

Jadon Sancho og Erling Braut Haaland kombinerte lekkert ved begge målene til Dortmund Foto: Wolfgang Rattay / Reuters

Ved begge anledningene leverte Haaland nydelige og teknisk strålende avslutninger og fant nettmaskene.

Bakover var det et annet kapittel for de gule og sorte. Tre dødballer ga baklengsmål, etter svakt forsvar- og keeperspill.

Sjokkstart

Dortmund fikk seg et skikkelig sjokk til å begynne oppgjøret. Bare 45 sekunder var spilt da ballen lå i Dortmund-målet, men etter å ha sjekket med VAR annullerte dommer Manuel Gräfe for en dytt i ryggen rett i forkant av scoringen.

Dortmund fikk ikke VAR-hjelp ti minutter seinere da Gladbach fortjent tok ledelsen. Et frispark fant Nico Elvedi som lurte Dortmunds sløve forsvarslinje.

Med sin egen og Dortmunds første skudd for kvelden viste Haaland målscorerteften sin med en lekker liten chip via stolpen og i mål.

Fra skrå vinkel scoret Haaland sitt første mål i kampen. Foto: Wolfgang Rattay / AFP

Bare minutter seinere var Haaland igjen rett mann på rett plass da Sancho igjen fant ham etter et nydelig angrep regissert av engelskmannen.

Elvedi var på nytt frampå og dyttet en meget svak retur fra Roman Bürki i mål etter en drøy halvtime.

Bare minutter ut i den andre omgangen var det Rami Bensebaini som scoret kampens avgjørende mål.

Marcus Thuram fastsatte sluttresultatet til 4–2 et snaut kvarter før full tid.