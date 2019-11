Nedrykksstriden like uviss

Det blei ingen avklaring i nedrykksstriden i nest siste runde av eliteserien, snarare tvert imot. Etter ein runde med 32 mål er alle seks laga som var nedrykkstrua før runden, framleis det.

Ranheim låg lenge an til nedrykk, men fekk nytt håp etter å ha snudd 0-1 til 2-1 over Lillestrøm. Dei ligg framleis på nedrykksplass saman med Mjøndalen, som tapte 4-2 for Stabæk. Begge har 27 poeng.

Over dei to ligg fire lag på 29 poeng: Tromsø, Lillestrøm, Strømsgodset og Sarpsborg.

Resultata i dag: Bodø/Glimt - Kristiansund 3-0, Odd - Tromsø 2-1, Ranheim - Lillestrøm 2-1, Sarpsborg 08 - Haugesund 1-1, Stabæk - Mjøndalen 4-2, Strømsgodet - Brann 6-0, Viking - Rosenborg 2-2, Vålerenga - Molde 2-4.