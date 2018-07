Nederlender tar over Rosenborg: – Spillestilen er problemet

I intervjuet med NRK sier nederlenderen at han ikke tror kampen mot Valur, hvor Rosenborg med nød og neppe kvalifiserte seg til andre kvalifiseringsrunde for Mesterligaen, var utslagsgivende.

– Etter hva jeg har hørt ble avgjørelsen tatt før kampen i går, men hvorfor må du spørre styret om. Jeg har vært langt unna i den prosessen, sier Coolen som på pressekonferansen rett før sa at han var like overrasket som alle andre.

Fra Aruba til Trøndelag

Coolen begynte som sjef for juniorakademiet (SalMarAkademiet) i klubben for et halvt år siden, etter en lang reise i fotballens verden. Han avsluttet en ti år lang spillerkarriere i 1996, og gikk rett over i treneryrket hvor han var syv år i Twente som hovedtrener, assistenttrener og andrelagstrener.

51-åringen har også vært hovedtrener for Adelaide United i Australia, og for landslaget til Aruba. Før han kom til Rosenborg sluttet han i stillingen som akademisjef for PEC Zwolle for å bli assisten for profilerte Al Shabab i Dubai.

I norsk fotball er han derimot inntil videre et uskrevet blad. Flere har spurt seg hvem det egentlig er som tar over Norges mestvinnende klubb.

– Han er også ukjent for meg. Jeg fikk vite navnet hans i dag og det er vel det eneste jeg vet om han, sier NRK-ekspert Morten Morisbakk Skjønsberg.

Trenger energi og selvtillit

Selv om han sier han ikke har jobbet tett nok på spillerne til å forklare hva som ikke har fungert er han tydelig på at det ikke er resultatene som er problemet.

– Det er mange som ikke har vært fornøyd med spillestilen, hvordan det har sett ut på banen. Men det er selvfølgelig mange grunner, som blant annet skader, til at det har vært slik.

– Oppgaven nå blir å bringe energi og selvtillit inn i laget igjen. Jeg ønsker spillere som ikke er redd for å gjøre feil, sier Coolen til NRK.

Vanskelig avgjørelse

Han forteller at det var en vanskelig avgjørelse, som han til slutt tok med klubbens beste i bakhodet.

– Jeg er ikke fornøyd med selve situasjonen, det er ikke akkurat et perfekt øyeblikk å ta over som ny trener Det var en tøff beslutning med tanke på at Kåre må gå, og det gode samarbeidet jeg har hatt med han. Kåre er en gentleman som har bevist at han er en trener på veldig høyt nivå, som jeg er glad for å ha fått jobbe med. Jeg har selv vært i samme situasjon som hovedtrener, og det er ikke lett.

GODT LIKT: – Kåre var en gentleman, sier etterfølgeren i Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Men jeg er ansatt for å gjøre det beste for klubben, og derfor er jeg også glad for at jeg kan ta på meg ansvaret og gjøre det på denne måten. Det er en vanskelig oppgave, men en mulighet jeg ikke kunne si nei til som jeg ser frem til å begynne på, sier Coolen.

Samme filosofi

Styreleder Ivar Koteng sa i forbindelse med sparkingen av Kåre Ingebrigtsen at Rosenborg ikke har vurdert andre trenerløsninger enn den interne, som også innebærer at Trond Henriksen blir assistenttrener.

Styreleder Ivar Koteng fikk mye å svare for etter den overraskende nyheten om at Kåre Ingebrigtsen har fått sparken som RBK-trener. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Jeg vil ikke si noe om noen erstatter nå. Vi må huske på at Kåre også var en midlertidig løsning i sin tid, og det må vi si var en bra suksess lenge.

Koteng sier filosofien i trønderklubben ikke skal rokkes på.

– Vi skal spille underholdende fotball, fortrinnsvis i 4-3-3, sier han.

Coolen tar fatt på oppgaven med et mål om å skaffe resultater med å følge nettopp denne filosofien.

– Å vinne er alltid det viktigste, og denne klubben har masse gode resultater. Forhåpentligvis kan vi fortsette å gjøre det, gjennom å spille god fotball, sier han.