Nå starter kampen for å overleve: – Det kommer vi til å håndtere fint

– At vi har havna her, er noe vi har pratet om, sier Patrick Thoresen – Det kommer vi til å håndtere fint, selv om det står veldig mye på spill, og at nervene kan komme til å slå inn.

Norge går nemlig fra drøm om kvartfinale til kamp om å unngå nedrykk etter 1-4-tapet mot Sveits i ishockey-VM i Slovakia.

– Vi visste at kvartfinale var et ambisiøst mål. Vi visste at vi kunne komme i denne situasjonen, sier Mathis Olimb.

Nå gjenstår tre sjanser. To av dem er mot Østerrike og Italia, som i likhet med Norge har null poeng.

– Det var et skritt i rett retning, men jeg er kjempeskuffet likevel, sier Mathis Olimb til NRK.

– Ikke første gang, og ikke den siste heller

Han gav bort pucken med en feilpasning i tredje periode, og da scoret Sveits og ledet 3-0 i onsdagens kamp.

– Det er ikke første gang jeg gjør det, og ikke den siste heller, dessverre. Det ble nok avgjørende, og det er kjedelig for meg og laget, sier Olimb til NRK.

Før kampen var det klart at seier mot sveitserne måtte til for å holde liv i kvartfinalehåpet. I stedet gikk de norske ishockeyherrene selv om de spilte bedre på sitt fjerde strake VM-tap.

Statistikken er den verste siden Norge rykket opp til elite-VM i 2005. Det har ikke skjedd en eneste gang at Norge har stått uten poeng etter fire kamper.

– Italia skal vi slå

– Det er veldig surt. Vi håpet å få en seier i dag. Vi spilte veldig bra i store deler av kampen, sa keeper Henrik Holm til Viasat. Han fikk sin første VM-kamp fra start og gjorde det bra.

– Vi må riste av oss denne kampen og få tilbake humøret, og gå på kampen mot Østerrike med blanke ark. Det var framgang mot Sveits, sa tidligere landslagssjef Roy Johansen i Viasat-studio.

– De er bak oss på rankingen, og er litt opp og ned. Det er en nasjon vi bør og skal slå. Det som har skjedd så langt i turneringen tilsier en jevn kamp.

Seinere venter Italia. Det er en kamp alle venter Norge skal slå.

– Ja, det er et lag vi skal slå i VM, sier Johansen.