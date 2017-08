Myrvold kan gjøre sensasjonelt VIF-comeback: – Han er i veldig bra form

– Det føltes bra! Og det var veldig gøy, sier Myrvold til NRK etter mandagens VIF-økt i Jar ishall.

Spesielt på backsiden er det tynt i den unge og urutinerte Vålerenga-troppen som også denne sesongen skal spille i Furuset Forum. Roy Johansen spurte derfor den meritterte 41-åringen om han ville være med denne uken.

Myrvold testet seg på is i Manglerud ishall fredag, og følte seg såpass bra at han stilte i Vålerenga-treningen mandag formiddag.

– Det så veldig bra ut det. Anders er i veldig bra form, og har masse energi å komme med. Veldig positivt, sier trener Roy Johansen.

La opp i 2011

Myrvold har vært innom Vålerenga i flere perioder, sist i 2008, men har ikke spilt siden han la opp etter 2010/2011-sesongen med Frisk Asker. Den tidligere NHL-backen har likevel holdt seg i meget god form de siste årene blant annet gjennom jobben som personlig trener.

– Jeg er i god fysisk form, og det er et veldig bra utgangspunkt. Det føltes bra der ute. Jeg har vært med såpass lenge at jeg vet om man henger med eller ikke, sier Myrvold.

– Er du overrasket over at det gikk såpass bra?

– Tja. Ja, over at puckmottak og slikt satt såpass bra, så. Jeg har vel vært tre ganger på is de to siste årene, men fysikken er veldig bra.

2005: Myrvold, Travis Brigley og Scott Hartnell feirer NM-gull på Jordal. FOTO: NTB SCANPIX Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Roy Johansen kjenner Myrvold godt blant annet fra landslaget, og svarer følgende på spørsmål om 41-åringen nå kan bli aktuell for Vålerenga-troppen denne sesongen:

– Ja, selvfølgelig. Men dette er noe vi må se på og vurdere sammen med Anders. Vi får se hvor vi går videre. Det er litt opp til ham selv også.

Travel hverdag

Myrvold har de siste årene jobbet som personlig trener for firmaer og idrettsutøvere, og bygget opp en business som går godt og som han trives veldig bra med.

– Først og fremst må jeg vise Roy at jeg er god nok, men jeg må frigjøre meg selv mer fra jobben dersom jeg skal kune være med å bidra gjennom sesongen. Jeg må få tid. Vi må se på hva vi får til, sier Myrvold.

– Hva kan du bidra med dersom det blir comeback?

– Roy vet jeg er superseriøs på trening. Jeg er jo en kriger som kan skremme motstanderne litt. Så får ungguttene mer rom til å briljere. Det er en veldig entusiastisk og fin gjeng i Vålerenga.