Mowinckel utenfor topp 10

Ulset skjøt seg bort

Nils-Erik Ulset skjøt en bom på begge skytinger i VM i snøsport lørdag.

På skiskyttersprinten for stående endte han dermed på 12.plass, snaut tre minutter bak Vladislav Lekomtsev fra Russland som vant.

– Skytinga er for dårlig.Syns jeg går bra i løypa, det svinger litt, men det var litt som forventet. Men med to bom så holder det ikke, sier Ulset.

Ulset er kjent for å være en god skytter, men tror ikke det var hjemmebane-nerver som slo inn på standplass.

– Det er det som er rart, jeg følte meg ganske rolig på vei inn. Jeg følte innskytinga var kjempebra. Men du kommer vanvittig fort inn på standplass her, så jeg kjente at pulsen slo mer her enn den gjorde før jul, sier Ulset.