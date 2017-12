Mowinckel har endelig skjønt skikjøring – seks år etter debuten

Smilet rakk nesten fra øre til øre etter lørdagens Super G-renn. Ragnhild Mowinckel dundret ned bakken i Val d'Isere, og det var bare amerikanske Lindsey Vonn og italienske Sofia Goggia som kjørte fortere. En norsk pallplass i fartsdisiplinene på kvinnesiden – for første gang siden 1999.

25-åringen har slitt en del med skader, og har aldri før kommet på pallen i et verdenscuprenn. Hun gir derimot ikke skadene skylden for de manglende resultatene.

– Før har jeg følt at jeg har hatt verktøyene til å kjøre fort, men jeg har ikke skjønt når jeg skal bruke de ulike verktøyene. Nå når jeg ser jeg trenger en hammer, så bruker jeg en hammer, og ikke et skrujern. Jeg skjønner rett og slett mer av skikjøring, sier hun.

Lindsey Vonn og Sofia Goggia var kjappere, men Ragnhild Mowinckel kunne likevel ikke slutte å smile for 3.-plassen i Val d'Isere. Foto: Marco Tacca / AP

– Har sett lyset

Molde-jenta forteller at mye av forbedringen ligger i at hun ikke stresser med treningen.

– Jeg har skjønt at treningen jeg legger ned faktisk er god nok, og da det da sitter i renn så er det den siste lille brikken som faller på plass. Jeg har tatt steg for steg, og nå ser jeg endelig lyset i tunnelen, sier hun.

Ragnhild Mowinckel kunne strekke armene i været etter 3.-plassen i Val d'Isere på lørdag. Foto: Robert Pratta / Reuters

Før har Mowinckel slitt med å forstå akkurat hva trenerne mener, men etter seks år begynner hun endelig å forstå.

– Kommunikasjonen med trenerne har blitt mye bedre. Nå snakker vi det samme språket. Jeg har nok også fått et større bilde på skikjøringen, og det har hjulpet.

– Har du rett og slett lært deg skikjøring nå?

– Ja, jeg har jo det. Det er litt rart å si, men det er akkurat som om jeg endelig har lært meg skikjøring ja. Det tar litt tid før den genuine skiforståelsen kommer, men den føler jeg at jeg har nå.

Erfaring betyr alt

Mowinckel debuterte i verdenscupen i januar 2012. Siden har det vært både opp- og nedturer, og kanskje mest av det siste.

Derfor betydde pallplassen på lørdag mye.

– Det er uvirkelig. Dette er noe jeg har drømt om lenge og jeg er utrolig glad, sa hun etter rennet.

– Men nå er dette bare en pallplass, så folk må ikke ha for store forventninger til meg i OL. Men nå vet jeg hva som skal til.

Og selv om det har tatt seks år å endelig være i nærheten av verdenstoppen, så ville ikke 25-åringen endret noe.

– Av og til lengter jeg tilbake til den bekymringsløse tiden da jeg debuterte i verdenscupen, men jeg er glad for erfaringa også. Den tar meg til et annet sted, og kan gi meg bedre resultater over tid, sier hun.

Ragnhild Mowinckel og fem andre norske alpinister kjører nytt renn tirsdag kl. 10:25. Da venter storslalåm i Courchevel.