Motorsporttalent ble tatt i råkjøring – deltok likevel i flere billøp

I fjor høst ble Olsen stoppet av politiet da han kjørte i 77 kilometer i timen i en 50-sone i Sarpsborg. 24-åringen godtok ikke forelegget, men politiadvokat Dag-Fredrik Reymert bekrefter overfor NRK at Olsen ble fratatt førerkortet på stedet, og at han var uten gyldig førerkort i halvannen måned.

Under to uker etter hendelsen deltok han likevel i et internasjonalt billøp. Dette til tross for at regelverket sier at utøvere som blir fradømt førerretten, også mister lisensen.

– Hvis jeg har gjort noe feil, er jeg veldig lei meg for det, sier Olsen til NRK.

– Jeg vil ikke trosse noen, forklarer han.

Olsen er racing-sjåfør for Porsche i GT-klassen.

9.8 Lisensens gyldighet Ekspandér faktaboks 9.8.1 Lisensens gyldighetstid er begrenset til 31. desember det året den er utstedt. 9.8.2 En nasjonal lisens gjør innehaveren kvalifisert til å delta i nasjonale konkurranser som er oppført i den nasjonale terminlisten. 9.8.3 Lisensens gyldighet i nasjonale konkurranser i andre land må avklares med hvert enkelt arrangørland. 9.8.4 En internasjonal lisens gjør innehaveren kvalifisert til å delta i konkurransen som er anmeldt internasjonalt. Internasjonal lisens gjelder også som nasjonal lisens i Norge. 9.8.5 Dersom en person midlertidig får tilbakekalt førerretten eller fratas retten til å føre bil, opphører førerlisensens gyldighet.

Uenig med politiet

Kjernen i saken er hvorvidt 24-åringen «kun» fikk inndratt førerkortet, eller om han også mistet førerretten for alle motoriserte kjøretøy. Sistnevnte alternativ betyr nemlig at Olsen også mistet lisensen han trenger for å kunne konkurrere, og at deltakelsen hans i flere billøp i september og oktober, var ulovlig.

Dersom fartskontrollen utelukkende førte til inndragelse av førerkortet, og at han altså ikke ble fradømt førerretten, hadde ikke konkurranselisensen blitt berørt.

– Førerretten ble midlertidig tilbakekalt, opplyser politiadvokat Reymert i en SMS til NRK.

Det er ikke Olsen enig i, som har oppfattet det som at kun førerkortet var inndratt, og at han dermed kunne delta i billøp som vanlig. Derfor informerte han ikke forbundet om at han hadde blitt tatt i en fartskontroll, eller forhørte seg om hvorvidt han fortsatt hadde gyldig lisens.

BILSPORTSTJERNE: Dennis Olsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hvorfor drøftet du det ikke med eget forbund?

– De som har trengt å vite det, har visst det, mener Olsen.

24-åringen vedtok ikke forelegget på stedet, og saken skulle derfor egentlig opp i Sarpsborg tingrett 17. februar. Nå har han likevel bestemt seg for å godta straffen, og det blir dermed ingen rettssak.

– Jeg var uenig i kontrollen og at jeg ble stoppet, forklarer han om årsaken til at saken opprinnelig skulle behandles av rettsvesenet.

Kan få konsekvenser

Finn Eirik Eilertsen, president i Norges bilsportforbund, er tydelig på at han ikke kjenner saken godt nok, og at det er vanskelig å konkludere med hva som har skjedd.

– Det er en meget vanlig sak at mistet førerkort og fratatt førerrett misforstås, både av sjåfør og av politiet selv, sier Eilertsen.

Han opplyser om at det er førerens plikt å orientere om at vedkommende har mistet førerretten, og at det er et tillitsbasert system.

– Vi har ikke tilgang til de offentlige registrene, og vi overvåker heller ikke førerkort til våre lisenstakere, utdyper han.

– Kan denne situasjonen få konsekvenser for Dennis Olsen?

– Det er for tidlig å si om det vil komme disiplinærreaksjoner. Om det skal lages en innstilling til vårt domsutvalg eller ikke, vil måtte vente til vi kjenner sakens innhold. Men jeg ser ikke bort fra at det kan komme reaksjoner, dersom det fremkommer at det er skjedd noe feil her, svarer presidenten, som avslutter med å si at de trolig ikke kommer til å undersøke saken videre.

Olsens arbeidsgiver Porsche har ikke besvart NRKs henvendelser.